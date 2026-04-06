Complicaciones de tráfico en la vuelta de Semana Santa este lunes festivo en 7 comunidades

Madrid, 6 abr (EFE).- El tráfico va en aumento y se registran ya complicaciones en carreteras del País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía en la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, que se prolongan hasta este lunes en siete comunidades autónomas.

Además, varios accidentes dificultan aún más la circulación con sendas carreteras cortadas en Cádiz y en Vizcaya, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo de la Semana Santa finalizará esta medianoche al ser festivo este lunes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja.

Los principales problemas se registran en Guipúzcoa, en la A-15, en Andoain, en dirección a San Sebastián; así como en Burgos, en el acceso a la capital burgalesa por la A-62, a la altura de Albillos, en la salida por la A-1, en Sarracín, y en la AP-1, en Prádanos de Bureba.

También hay tráfico muy denso en Toledo, en la A-5, en Talavera de la Reina y Valmojado, en sentido Madrid; en Alicante, en la A-31, en Sax, hacia Albacete; en la entrada a Sevilla por la AP-4, en Las Cabezas de San Juan; y en Málaga, la A-7, en Benajarafe, en sentido Almería, y en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones.

Además, varios accidentes complican aún más la situación: están cortadas la A-4, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en sentido Cádiz, y la BI-637, en Berango (Vizcaya), en dirección a Sopela.

Otros siniestros dificultan la circulación en Barcelona, en la C-17, en Vic hacia la capital catalana; en la entrada a Valencia por la A-3, en Requena, y en la AP-7, en Tavernes del Valldigna, en sentido Castellón; y en Gran Canaria, en la entrada a Las Palmas por la GC-1. EFE