Carolina Marín será homenajeada en Huelva el día de las finales de los Europeos

Huelva, 6 abr (EFE).- La onubense Carolina Marín, que recientemente anunció su retirada dejando un currículum que la coloca como una leyenda del bádminton, será homenajeada el próximo domingo a partir de las 11.00 horas antes de la disputa de las finales de los Campeonatos de Europa Huelva 2026, que se han iniciado este lunes en la ciudad andaluza.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha desvelado en el acto oficial de inauguración del Europeo el momento en el que se reconocerá la trayectoria de la deportista, una de las más destacadas de la historia del deporte español. Este acto servirá para poner en valor su destacada trayectoria y su despedida del deporte profesional.

Miranda ha expresado que “Huelva es una ciudad que vive el deporte con pasión, y hacerlo en un escenario tan emblemático como el Palacio de los Deportes Carolina Marín tiene un significado muy especial”.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha valorado el papel de Carolina Marín como referente del deporte y embajadora de la cita. En sus palabras, “no hay mejor madrina para este evento que Carolina Marín, cuyo talento, esfuerzo y sacrificio han contribuido a que el bádminton tenga hoy una mayor repercusión”.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, por su parte, ha puesto el foco en que este evento va “mucho más allá de la competición”, porque supone “un retorno real para la provincia en términos de actividad económica, impulso turístico y proyección internacional”. Es por ello que ha considerado que se tata de “una oportunidad magnífica para mostrar al exterior las fortalezas" de los municipios onubenses.

Toscano se ha mostrado convencido de que la ciudad acogerá “uno de los mejores campeonatos de Europa”, apelando tanto a la experiencia organizativa como al compromiso de Huelva con este tipo de eventos.

El acto lo ha cerrado el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, quien ha agradecido la implicación de la ciudad en la organización del campeonato. “Va a ser una competición de máximo nivel e invito a toda la gente que pueda a acercarse a disfrutarla”, ha afirmado.

Los Campeonatos de Europa Huelva 2026 supone el regreso de esta competición a la ciudad tras la edición de 2018 y refuerza su papel como referente internacional del bádminton, después de haber acogido también los Campeonatos del Mundo de 2021. EFE

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