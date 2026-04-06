Cae un clan en La Línea (Cádiz) que traficaba con cocaína y ocultaba un depósito de armas

Algeciras (Cádiz), 6 abr (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar dedicado a la venta y distribución de cocaína en La Línea de la Concepción (Cádiz), en una operación que se ha saldado, además de con la intervención de la droga, con la localización de un depósito de armas y munición.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación se inició en 2025, cuando los agentes detectaron varios puntos de venta de cocaína en la localidad y constataron la existencia de un grupo organizado de carácter familiar que operaba de forma continuada desde hacía años.

Tras identificar los puntos de venta, los investigadores centraron sus actuaciones en localizar los lugares donde el clan ocultaba la droga, el dinero y otros efectos relacionados con la actividad ilícita, al tiempo que llevaron a cabo vigilancias que permitieron identificar a varios implicados.

La organización presentaba un reparto de funciones, de modo que algunos miembros se encargaban de la venta al menudeo, otros del transporte de la sustancia y otros de labores de guía para los consumidores, mientras que determinados integrantes asumían tareas de seguridad, llegando en ocasiones a emplear violencia para el cobro de deudas o la protección del grupo.

En los registros practicados en los puntos de venta, los agentes intervinieron numerosas dosis de cocaína preparadas para su distribución inmediata. En otro de los inmuebles vinculados al grupo se localizaron cantidades mayores de droga, donde se elaboraban las dosis, y en un tercer domicilio se halló un depósito de armas y munición.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

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