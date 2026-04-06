Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"

Madrid, 6 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que trasladar a Bilbao el 'Guernica' de Pablo Picasso le parece "una catetada" y "una polémica absurda" que promueve el nacionalismo "para seguir alimentando el negocio del agravio del que han vivido toda la vida".

En declaraciones a los periodistas en el municipio de Parla, Ayuso ha reconocido que, evidentemente, las obras se pueden trasladar de museos y habitualmente se comparten, pero ha apuntado que el traslado del 'Guernica' pondría en riesgo la integridad de la obra y desde su punto de vista "lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga".

A juicio de la presidenta madrileña, el patrimonio es de todos los españoles y no se puede dividir por 17 Estados-naciones y, de esta manera, seguir alentando el sentimiento identitario, "que es lo que yo critico y que me parece una catetada", ha asegurado.

"Ahora vamos a celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 de España para que todos los españoles se beneficien. Viene el papa. Queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie. Desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos", ha argumentado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del PNV, Aitor Esteban, se enzarzaron este domingo en una polémica tras la petición del Gobierno Vasco para que el 'Guernica' sea exhibido temporalmente en el Museo Guggenheim de Bilbao.

En un mensaje en su cuenta oficial en X, Díaz Ayuso escribió que "las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político", adjuntando una entrevista a Aitor Esteban en la que indicaba que el traslado del 'Guernica' es posible si hay voluntad política.

El presidente del PNV le respondió a través de la misma red social asegurando que "la memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno Vasco solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' a Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027 con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína de Gernika el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil. EFE