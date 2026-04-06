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Amaiur Sarriegi, mejor jugadora del mes de marzo en la Liga F

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Madrid, 6 abr (EFE).- La delantera del Atlético de Madrid Amaiur Sarriegi fue nombrada mejor jugadora de la Liga F del mes de marzo, en el que marcó tres goles en la victoria de su equipo ante el DUX Logroño.

La jugadora donostiarra se impuso a otras seis candidatas: Kika Nazareth (Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid), Laura Pérez (Granada), Itziar Pinillos (Badalona Women), Fatou Kanteh (Sevilla) y Ona Baradad (Espanyol).

Amaiur Sarriegi disputó durante el mes de marzo 305 minutos en cinco partidos de la Liga F Moeve, en la que acumula seis goles y cuatro asistencias este curso.

La futbolista de San Sebastián se une en la lista de ganadoras del premio esta temporada a su compañera de equipo Luany, ganadora en el mes de septiembre, Edna Imade (Real Sociedad) en octubre, Claudia Pina (Barcelona) en noviembre, Ewa Pajor (Barcelona) en diciembre, Athenea del Castillo (Real Madrid) en enero y Lucía Moral (Sevilla) en febrero.

Amaiur Sarriegi recibirá el galardón minutos antes del partido entre su equipo y el Eibar, de la vigésima séptima jornada de la Liga F, que se disputará en el feudo rojiblanco el primer fin de semana de mayo. EFE

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