Acusado de asesinar a otro con un disparo en la cabeza en Sevilla se exculpa y apunta a la acusada de encubrimiento

El juicio al acusado de asesinar a otro con un disparo en la cabeza en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla, y de abandonar, posteriormente, su cuerpo, ha comenzado este lunes, 6 de abril, con la constitución del jurado popular y las alegaciones previas de las partes.

En esta primera jornada, la defensa del principal encausado ha esgrimido que "resulta imposible pensar que fuera el autor responsable, en base a pruebas objetivas, como la trayectoria de la bala" --la Fiscalía pide 33 años y nueve meses de prisión para él--, mientras que una segunda encausada enfrenta tres años de la pena privativa de libertad por un presunto delito de encubrimiento. Al respecto, su representación procesal ha alegado que "no tuvo participación activa en la muerte".

Asimismo, el abogado del principal encartado ha señalado como principal argumento la existencia de "pruebas objetivas" en todo lo que rodeó a la muerte del varón que "van a descartar por completo que fuera responsable del disparo". "En la autopsia se indica la trayectoria de la bala y existe, además, un informe de residuos --partículas que quedan en la ropa tras un disparo con arma de fuego--, que hacen que sea imposible que se impute (el crimen) a mi defendido". Además, se ha mostrado contrario con el motivo que aparece en la causa, el robo de unos mil euros, "puesto que trabajaba con el fallecido y ganaba mucho más", ha añadido su defensa.

Por su parte, el letrado de la acusada de encumbrimiento ha insistido en la idea de que su defendida no ha cometido ningún delito, "sí consta que mostró una actitud pasiva, objeto de reproche para la Fiscalía". "Ella esperó a sentirse a salvo para colaborar; le sorprendió la muerte en su presencia. El miedo debería haber atenuado ese reproche penal", ha abundado el abogado, quien ha remarcado que su representada "se dirigió al día siguiente" al Grupo de Homicidios, "que le tomó declaración como testigo y no como acusada".

El letrado que representa a la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha señalado al jurado que tras más de dos años de instrucción, la conclusión a la que llega es "muy similar" a las tesis de la Policía, "sustentada, por tanto, en el trabajo de unos funcionarios públicos, en este caso, del Grupo de Homicidios".

EL RELATO DE LA FISCALÍA

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 18 de febrero de 2024, momento en el que el acusado "acudió conduciendo con su vehículo a una determinada calle de Sevilla donde residía la víctima". Destaca que ambos mantenían colaboración habitual "en asuntos relacionados con el tráfico de drogas". Al coche se subieron esta segunda encausada y la víctima, que llevaba consigo una bandolera con unos mil euros.

Así las cosas, el principal investigado "condujo el vehículo hasta llegar a la calle Capellán Leonardo del Castillo, en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa, donde lo detuvo con la excusa de poder haber sufrido una avería". "Fingiendo la avería, tiró de uno de los cinturones de seguridad y, sorpresivamente, cogió con un arma de fuego y disparó a la víctima con ella, actuando con la intención de acabar con su vida, así como la de apropiarse de los efectos de valor que llevaba consigo". Por ello, el hombre sufrió una lesión por arma de fuego.

El hombre sacó el cuerpo del vehículo, lo dejó "allí tirado" y se dispuso a marchar de allí conduciendo, tras lo que se apropió de su bandolera y el metálico que había dentro. Por su parte, la mujer "optó por callar lo sucedido". Ambos continuaron conduciendo hasta llegar a un polígono en Dos Hermanas para limpiar "el interior del vehículo". En el curso de los siguientes días, "negaron saber lo ocurrido" a la familia de la víctima e, incluso, acompañaron a la pareja del fallecido en su búsqueda "haciéndole creer que nada sabían".

El Ministerio Público detalla que el hombre responde en calidad de acusado por presuntos delitos de asesinato con alevosía, tenencia ilícita de arma corta, por carecer de permiso o licencia, robo con violencia, falsedad en documento oficial cometido por particular, con circunstancia agravante de responsabilidad criminal de reincidencia en el delito de asesinato y en el delito de robo. Por su parte, la encausada responde en calidad de autora por un presunto delito de encubrimiento.

Tras la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, según está previsto, los días 7 y 8 comparecerán los testigos, el día 9 los peritos y el día 10 los tres acusados por estos hechos.