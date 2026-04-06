Abismo o gloria: Real Madrid-Bayern, cruce histórico en otro examen para Arbeloa

Madrid, 6 abr (EFE).- Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.

La amarga derrota en Mallorca (2-1) del Real Madrid colocó al conjunto blanco al borde del abismo. El Barcelona se marchó a siete puntos de distancia y la Liga ya es casi una quimera. Eso, deja al equipo de Álvaro Arbeloa contra las cuerdas y con solo una competición que puede evitar otro año sin títulos, el segundo consecutivo.

Son Moix cortó una buena racha de resultados tras la dolorosa derrota frente al Getafe (0-1). Uno tras otro fueron cayendo equipos hasta ganar cinco partidos seguidos (Celta, Elche y Atlético en Liga y Manchester City, en dos ocasiones, en la Liga de Campeones). Esas victorias, con un estilo no muy brillante pero eficiente y reconocible, envalentonó a un equipo que, en 90 minutos en Mallorca, se vino abajo.

Ahora, Arbeloa no tiene mucho margen de error. Recibe en el Bernabéu a uno de los gigantes de Europa. El Bayern llega a la cita en un estado de forma excepcional y será una prueba de fuego al límite para el entrenador blanco y sus jugadores. Una eliminación en octavos, podría comprometer la presencia de Arbeloa en el banquillo la próxima campaña.

Para afrontar esta primera final, el técnico blanco tendrá que resolver algún que otro puzzle. En su florecimiento de marzo, aunó un bloque medio-alto muy reconocible que triunfó con la ausencia de lesionados como Jude Bellingham o Kylian Mbappé. Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz y Vinícius Júnior, funcionaron en una lista recitable casi de memoria y que sostuvo al Real Madrid hasta Mallorca.

En Son Moix, hubo cambios y el equipo de Arbeloa se cayó. Camavinga y el joven Manuel Ángel entraron en el centro del campo por el sancionado Valverde y por Thiago Pitarch. Mientras, arriba Mbappé apareció en su primer once tras superar una lesión de rodilla. Vinícius, descansó.

El equilibrio se rompió y ahora Arbeloa tiene que recuperarlo. Arriba no hay duda de que Vinícius y Mbappé volverán a jugar juntos. Brahim, por tanto, se cae de la ecuación. En el centro del campo volverá Valverde y se irá Camavinga. Y el regreso de Bellingham, seguramente por Pitarch, no es descartable.

Atrás, Arbeloa tendrá menos dudas. Parece claro que Trent Alexander-Arnold seguirá en el once en el hueco de Dani Carvajal y que Eder Militao, que volvió a jugar en Mallorca tras una grave lesión muscular, aún no está listo para ser titular pese a que marcó el único tanto del partido.

Los lesionados Courtois y Rodrygo seguirán fuera y Mendy, pese a que este lunes se entrenó por primera vez con el grupo, aún no estará disponible. Se espera que esté para la vuelta. Álvaro Carreras, por tanto, seguirá en el lateral izquierdo.

Enfrente, el Real Madrid se encontrará a un equipo fortísimo. Su entrenador, Vicent Kompany, ha dotado al conjunto bávaro de un carácter indomable que presenta datos que pueden asustar a cualquier rival: en los 99 partidos que el belga suma como entrenador del Bayern, ha marcado 300 goles. Una cifra escandalosa que amenaza a un equipo dubitativo.

Entre sus máximos artilleros esta Harry Kane, que acumula 48 dianas esta temporada. En un principio, era seria duda para jugar en el Bernabéu por una lesión en un tobillo. Sin embargo, este lunes se entrenó con aparente normalidad y viajará a Madrid para formar parte de un equipo que marcha a toda máquina en la Bundesliga.

De hecho, el pasado fin de semana firmó una espectacular remontada ante el Friburgo en un partido en el que se impuso por 2-3. Perdía 2-0 en el minuto 80 y consiguió voltear un marcador que parecía imposible.

Esta temporada, en todas las competiciones, sólo dos equipos -el Arsenal y el Augsburgo- han logrado derrotar al Bayern. Una recta final como la del duelo ante el Friburgo muestra ante todo que el equipo cree en sí mismo, que mantiene la lucha hasta el último segundo y que cree también en el exigente libreto del entrenador Vincent Kompany que exige un enorme desgaste físico.

En el caso de que finalmente Kane no pueda jugar de inicio, Kompany tendrá menos pegada en ataque y menos recursos en el centro del campo. El Bayern suele jugar un 4-3-1 flexible y tiene una alineación titular relativamente fija, sin que algunos jugadores que vienen de lesiones como Jamal Musiala o Alphonso Davies sean habituales en el primer equipo.

La pareja de centrales habitual la forman Jonathan Tah y Dayot Upamecano. En los laterales suelen estar Josip Stasinic y Konrad Laimer que se alternan las bandas según el partido y el doble pivote esta formado normalmente por Joshua Kimmich y Aleksander Pavlovic.

Los cuatro hombres de ataque, con Musiala que todavía no está completamente de vuelta, son casi siempre Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Kane. Contra el Friburgo Gnabry jugó en punta durante buena parte del partido mientras que Raphael Guerreiro ocupó su posición habitual en la media punta.

En las otras ausencias de Kane el delantero centro ha sido sin embargo el senegalés Nicolas Jackson que ante el Friburgo era baja por sanción.

Además, Kompany suele contar con jugadores que pueden salir como revulsivo desde el banquillo, empezando por Lennart Karl que a veces también ha sido probado como titular bien en la banda con en la media punta. Davies mostró contra el Friburgo, con el centro para el gol de Karl que definió el partido, que aunque tal vez todavía no esté para 90 minutos sino puede ser un arma saliendo desde el banquillo.

-- Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham o Pitarch, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinícius.

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stasinic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:00 EFE

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