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3-2. El Castellón sabe sufrir para seguir en promoción ante un Granada en tierra de nadie

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Castellón, 6 0abr (EFE).- El Castellón supo sufrir para sumar este lunes su segunda victoria consecutiva en apenas cuatro días y mantenerse en posición de promoción de ascenso ante un Granada que trató de igualar un partido que se le puso 3-1 al inicio de la segunda mitad pero que sigue en tierra de nadie.

El Granada, que llegaba de perder ante Las Palmas, salió con las líneas juntas para tratar de cerrar espacios por los que pudiera entrar el Castellón, que no se encontró cómodo hasta que se superó el ecuador de la primera parte. Ese momento, el partido cambió para ganar en velocidad y con ocasiones en una y otra portería.

Primero avisó Pablo Santiago con un remate que se marchó fuera y, cuando se alcanzaba la media hora, una gran combinación colectiva entre Calatrava, Gerenabarrena y el propio Santiago sirvió para que este pusiera el balón a la frontal del área pequeña, donde Camara empujó el balón al fondo de la portería para adelantar a los 'orelluts'.

El Granada reaccionó de forma inmediata. Primero se encontró con Matthys que logró rechazar un disparo lejano de Izan pero, en el minuto 34, un balón en largo hacia banda derecha para Pablo que lo puso en el área pequeña local donde el central italiano, Brignani, tocó hacia su propia meta, lo que supuso el 1-1.

El Castellón no cambió su idea y siguió buscando la portería visitante. En la salida de un córner, Barri remató de cabeza para poner el 2-1 cuando se llegaba al minuto 42, resultado con el que se llegó al descanso, porque un disparo cruzado del visitante Pablo se marchó fuera en la prolongación.

Tras la reanudación el conjunto castellonense puso tierra de por medio en un saque de esquina. Lemos no acertó a despejar y el balón se quedó suelto en el interior del área del Granada, donde Brignani golpeó con pierna izquierda con un tiro cruzado que permitió que el Castellón se pusiera con 3-1 a su favor y que le quitó el mal sabor de boca del gol en propia puerta que había protagonizado.

El conjunto entrenado por Pacheta quiso meterse en el partido y lo consiguió tras un penalti de Diego Barri sobre Álex Sola. Jorge Pascual asumió la responsabilidad y con un lanzamiento fuerte a media altura engañó a Matthys para poner el 3-2 con media hora todavía por delante.

El Granada estuvo a punto de igualar el partido en el minuto 78 con un remate en córner de Diaby que acabó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Hasta el final lo intentó el equipo nazarí que encerró al Castellón en su área aunque no encontró la recompensa que le evitara marcharse de vacío del SkyFi Castalia, que celebró la segunda victoria seguida del equipo de Pablo Hernández que parece dejar atrás el bache que sufrió tras llegar al liderato.

- Ficha técnica:

3. Castellón: Matthys; Mellot; Tincho (Alcázar, min.68), Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Pablo Santiago (De Nipoti, min.79), Calatrava (Doué, min.85), Jakobsen (Mabil, min.68) y Camara (Álvaro, min.85).

2. Granada: Astralaga; Oscar, Diallo (Rodelas, min.69), Diaby, Williams; Pablo (Sergio Ruiz, min.57), Alemañ (Trigueros, min.76), Izan; Lemos (Sola, min.57), José Arnáiz y Jorge Pascual (Petit, min.69).

Goles: 1-0, min.30: Camara; 1-1, min.34: Brignani (pp); 2-1, min.42: Barri; 3-1, min.48: Brignani; 3-2, min.61: Jorge Pascual (p).

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Álvaro por el Castellón y a Pablo, Izan y Oscar en el Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la 34ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 12.429 espectadores. EFE

qrg/nhp/cmm

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