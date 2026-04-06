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1-0. El Girona gana al Villarreal y da un paso de gigante hacia la salvación

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Girona, 6 abr (EFE).- El Girona aprovechó este lunes la mala dinámica del Villarreal a domicilio para dar un paso de gigante hacia la permanencia con una merecida y trabajada victoria contra el equipo de Marcelino García Toral en Montilivi (1-0), con un autogol de Pau Navarro en el tiempo añadido de la primera parte.

El cuadro de Míchel Sánchez cerró la jornada 30 a cuatro puntos del séptimo y el octavo clasificados y con ocho puntos sobre el descenso a falta de ocho partidos.

El Villarreal mantiene la tercera posición con un punto de renta sobre el Atlético de Madrid, pero su balance ya es de una sola victoria en los últimos ocho encuentros de visitante.

El Girona sabía que ganar sería "un paso importantísimo" hacia el objetivo de la salvación, como había dicho Míchel en la víspera, y salió con la voluntad de ser protagonista, pero el Villarreal solo necesitó tres minutos para avisar con un disparo de Georges Mikautadze que se marchó muy cerca del palo tras tocar en un local.

El equipo 'groguet', con el mismo once que venía de ganar a la Real Sociedad, sin fluidez como en los últimos desplazamientos, esperaba las opciones para castigar en transición.

Mikautadze aprovechó un error de Fran Beltrán en medio campo, pero Vitor Reis neutralizó la acción de forma providencial cuando ya encaraba a Paulo Gazzaniga.

El Girona, con una posesión del 64% en la primera mitad, buscaba desequilibrar a partir de la magia de Azzedine Ounahi, pero acosaba la falta de pólvora y además antes del cuarto de hora había perdido por lesión a Vladyslav Vanat, su hombre gol.

Los rojiblancos buscaron al gol con una buena acción de Abel Ruiz, el sustituto de Vanat, un cabezazo de Vitor Reis, internacional con Brasil en este parón, y un disparo de Ounahi.

Encontraron el premio en el tiempo añadido de la primera mitad, con un desgraciado autogol de Pau Navarro al intentar desviar un centro tenso de Arnau Martínez.

Nada más empezar la segunda mitad Vitor Reis se volvió a vestir de salvador para rechazar un remate de Gerard Moreno. Sería la única ocasión clara visitante en la segunda parte.

Los rojiblancos, superado ese susto inicial, jugaron cómodos porque el Villarreal no encontró la clarividencia para inquietar e incluso pudieron marcar el 2-0 antes de la hora de partido, con ocasiones claras de Viktor Tsygankov, Abel Ruiz y Axel Witsel. Luiz Júnior firmó una gran estirada para evitar el gol del centrocampista belga.

El Girona pudo sellar una nueva victoria contra un rival de la zona noble y dio un paso de gigante antes de visitar al Real Madrid. Si encuentra la regularidad que no ha logrado a lo largo del año aún podría tener tiempo de volver a soñar con Europa.

- Ficha técnica:

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 85), Vitor Reis, Blind (Alejandro Francés, min. 74), Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín (Lemar, min. 74), Ounahi (Joel Roca, min. 85); y Vanat (Abel Ruiz, min. 12).

0 - Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño (Freeman, min. 71), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 80); Pépé (Buchanan, min. 71), Santi Comesaña, Gueye, Alberto Moleiro (Alfon, min. 70); Gerard y Mikautadze.

Gol: 1-0, min 45+1: Pau Navarro en propia portería.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (comité cántabro). Amonestó a los locales Vitor Reis (min. 53) y Fran Beltrán (min. 80) y a los visitantes Mouriño (min. 21) y Alfonso Pedraza (min. 77).

Incidencias: Partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.008 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona. EFE

asm/jl

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