1-1. Rosier y Toni igualan fuerzas al descanso en Vitoria

Vitoria, 5 abr (EFE).- Valentin Rosier y Toni Martínez han igualado fuerzas al descanso (1-1), con un gol cada uno, en el duelo que disputan Deportivo Alavés y Osasuna en Mendizorroza.
El gol rojillo ha llegado a los 4 minutos y el empate local en el 44, después de que Antonio Sivera haya salvado el 0-2. EFE
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