Racing lidera el Apertura uruguayo tras una fecha marcada por la lluvia

Montevideo, 31 mar (EFE).- Racing se convirtió en el único líder del Torneo Apertura uruguayo en una novena jornada que este martes llegó a su final con la disputa de dos encuentros previstos en principio para el domingo y aplazados por la fuerte lluvia que cayó ese día en Montevideo.

En un día marcado por los partidos que sellaron el boleto al Mundial de las selecciones que disputaron la repesca, Progreso, Liverpool, Defensor Sporting y Albion saltaron al campo para ponerse al día con el calendario.

El primer juego de la jornada acabó con empate 3-3 entre el Negriazul y el Gaucho del Pantanoso, que se llevó un punto remontando en dos oportunidades.

Ruben Bentancourt y Federico Martínez adelantaron a Liverpool, mientras que dos tantos de Matteo Copelotti sellaron el empate de Progreso antes del final de la primera parte.

Un nuevo gol de Martínez puso otra vez al frente a los dirigidos por Camilo Speranza y Hernán Carroso igualó y selló el resultado final.

El otro encuentro de la jornada acabó con empate 1-1 entre Defensor Sporting y Albion con tantos del paraguayo Brian Montenegro para el local y del argentino Carlos Javier Airala para el Pionero.

Con estos resultados, Liverpool y Defensor Sporting llegaron a 13 unidades en la clasificación, mientras que Albion suma 12 y Progreso tiene siete.

Finalizada la etapa, Racing es el único líder del Apertura con 20 puntos tras vencer este domingo por 0-2 a Peñarol con anotaciones de Yury Michel Oyarzo y Álex Vázquez.

El conjunto del argentino Cristian Chambian superó con ese resultado a su rival de turno en la clasificación y le arrebató el primer lugar a falta de seis etapas para el final. Los de Diego Aguirre quedaron segundos con 19 enteros.

Mientras tanto, Nacional derrotó por 2-3 a Montevideo City Torque con dos goles de Maxi Gómez y uno de Gonzalo Carneiro y es tercero con 16 unidades.

En otros juegos de la fecha, Montevideo Wanderers venció a Cerro por 3-0, Boston River derrotó por 1-2 a Juventud y Cerro Largo se impuso a Danubio por 2-0. Mientras tanto, Central Español le ganó 2-1 a Deportivo Maldonado.

La próxima fecha tendrá en el duelo Racing-Juventud un choque que pondrá cara a cara al primero y al último. Además, Nacional recibirá a Central Español y Peñarol visitará a Progreso. EFE