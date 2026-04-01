Bolivia, con la misma ilusión de hace más de tres décadas

Gina Baldivieso

La Paz, 31 mar (EFE).- Las ansias y la misma ilusión sentidas el 19 de septiembre de 1993 invadieron este martes a Bolivia, horas antes del partido en el que la Verde disputará ante Irak su última posibilidad de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas.

El centro histórico de La Paz se llenó desde temprano de vendedores de banderas bolivianas de color rojo, amarillo y verde, camisetas de la selección y otros elementos, como bufandas, gorras y sombreros para que los hinchas acudan bien caracterizados a los festivales para fanáticos organizados en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los espacios donde la Alcaldía de La Paz instaló una pantalla gigante para ver el partido fue la plaza Tejada Sorzano, popularmente conocida como Plaza del Estadio, ya que allí se encuentra el estadio Hernando Siles, la que fue la casa de la selección hasta 2023.

Aunque faltaban por lo menos cinco horas para el inicio del partido, en el lugar ya había decenas de personas guardando un espacio para poder ver el encuentro.

Ramiro, un hincha que acudió allí con sus dos hijos, comentó a EFE que el ambiente es similar al de "hace 32 años", cuando Bolivia acudió por primera vez por mérito propio a un Mundial, el disputado en Estados Unidos en 1994, tras una exitosa campaña que se jugó en 1993.

"Yo he tenido la bendición de poder vivirlo, porque en 1993 estábamos con este ambiente también y es con mucha alegría, con mucha expectativa, sobre todo con mucha fe porque sabemos que nuestros jugadores lo van a poner todo en la cancha", declaró.

El hombre auguró un triunfo por 1-2 para Bolivia, con goles de Miguelito Terceros y del capitán Luis Haquín, quien, dijo, seguro marcará de "un cabezazo" tras un tiro de esquina.

Y es que en la memoria de los bolivianos vive la mítica campaña liderada por el técnico español Xabier Azkargorta que les llevó al Mundial de 1994, un recuerdo que cobró mayor vigencia por el camino andado por la Verde en la clasificatoria para la cita mundialista de este año bajo el mando del boliviano Óscar Villegas.

El último partido de las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos se jugó el 19 de septiembre de 1993. Bolivia selló su clasificación con un empate a uno con Ecuador en Guayaquil.

La hinchada y la prensa deportiva no ha dejado pasar por alto algunas coincidencias, como los triunfos sobre Brasil en ambas campañas.

Otra coincidencia que salió a relucir esta jornada, aunque más antigua, es el que Bolivia haya logrado el 31 de marzo de 1963 su único título continental en el entonces Campeonato Sudamericano, hoy Copa América.

Ramiro mencionó que los bolivianos saben que tienen esa "suerte o bendición de que cada 30 años los jugadores y el fútbol" le regala "esta alegría al pueblo boliviano" que la tiene bien merecida "Bolivia es un país luchador".

"Somos un pueblo que tiene mucha fuerza para salir adelante, todos estos últimos años hemos vivido como país muchas adversidades, pero también nos hemos sabido sobreponer y nuestros jugadores no son la excepción, así lo han logrado también la anterior semana ante Surinam", agregó.

A unas calles del estadio, en la céntrica avenida Camacho también se instaló un enorme escenario con pantalla gigante, donde la previa se vivió con música, bailes y la expectativa de que avance el tiempo para saber si Bolivia volverá o no al Mundial. EFE

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