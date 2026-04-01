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0-2. Trincão y João Félix castigan a Estados Unidos

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Washington, 31 mar (EFE).- Portugal se impuso este lunes a Estados Unidos por 0-2 en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 con goles de Francisco Trincão y João Félix, que aprovecharon dos errores defensivos de los hombres de Mauricio Pochettino.

El técnico argentino había pedido a sus jugadores elevar el grado de intensidad tras la derrota por 2-5 ante Bélgica la semana pasada, una consigna a la que respondió el equipo estadounidense frente a los portugueses, entrenados por el catalán Roberto Martínez.

Esta era la última prueba para Pochettino, que asumió el banquillo de Estados Unidos en septiembre de 2024, antes de hacer pública la convocatoria para el Mundial, prevista para el 26 de mayo.

La selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas de la Copa del Mundo, plantó cara a Portugal con intensidad y oficio. Generó más ocasiones, pero le faltó acierto en la definición y cayó condenada por sus propios errores.

"Fue una primera parte realmente buena, el rendimiento fue bueno, con un pequeño detalle que no supimos gestionar bien y encajamos. Otra primera parte muy buena, como contra Bélgica", afirmó Pochettino en declaraciones al descanso.

"Mostramos intensidad, capacidad para jugar contra un gran equipo como Portugal, con mala suerte; deberíamos haber gestionado mejor. Pero este tipo de partidos son para aprender. Para nosotros es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y darnos cuenta de lo que necesitamos mejorar", añadió.

El argentino se refería de esta manera al gol con el que Portugal abrió el marcador en el minuto 37, que empezó con una pérdida de Estados Unidos en el centro del campo.

El balón cayó en Bruno Fernandes, que ingresó al área y de tacón asistió a Trincão, que mandó un disparo cruzado a la portería de Matthew Freese.

En total, durante el primer tiempo, Estados Unidos realizó ocho disparos, por tres de Portugal.

El segundo nació en un saque de esquina en el minuto 59. Fernades lanzó el balón al recién ingresado João Félix, que estaba completamente solo; tuvo tiempo de controlar y sacó un disparo sin que ningún jugador estadounidense le llegase a inquietar.

Con este resultado, Estados Unidos suma diez partidos consecutivos sin ganar a un rival europeo, desde un triunfo ante Bosnia en 2021.

El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que albergará ocho partidos durante el Mundial, incluyendo dos de España en la fase de grupos y una de las semifinales.

Antes de debutar en el Mundial el próximo 12 de junio, Estados Unidos tendrá en los días previos otros dos amistosos, esta vez contra Senegal y Alemania. EFE

(foto)

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