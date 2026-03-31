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Un investigado por el fuego forestal que afecta desde el domingo a Los Guájares (Granada)

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Granada, 31 mar (EFE).- La Guardia Civil investiga a un hombre como posible autor del incendio activo desde el domingo en Los Guájares (Granada), un fuego que podría tener su origen en una quema imprudente de restos de poda.

Según ha informado este cuerpo armado, el fuego se declaró sobre las 13:00 horas del pasado domingo en el paraje Los Cortijuelos, concretamente en Guájar Faragüit (Granada), y habría sido originado por una imprudencia durante la quema de restos de poda de olivo.

Los agentes medioambientales que se encuentran en la zona del incendio han informado de que el fuego ha afectado hasta el momento a áreas de pinar, monte bajo y terreno agrícola.

Las mismas fuentes han precisado que el presunto autor ha sido este martes identificado por agentes del Seprona y será investigado como responsable del incendio, controlado desde este lunes.

La Guardia Civil ha recordado que la quema de residuos vegetales en terrenos forestales o en zonas situadas a menos de 400 metros del monte está sometida a estrictas medidas de seguridad y condicionantes administrativos, con el fin de prevenir incendios forestales.

Por otro lado, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), continúan este martes con las labores de extinción del incendio, tareas para el remate y liquidación de las llamas con dos grupos de bomberos forestales y una autobomba trabajando en la zona. EFE

mro/pst/icn

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