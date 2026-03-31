Sánchez condena la pena de muerte para palestinos, "un paso más hacia el 'apartheid'"

Madrid, 31 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes no callar ante la ley aprobada en Israel para aplicar la pena de muerte para palestinos condenados por asesinatos terroristas al considerar que es "un paso más hacia el 'apartheid'".

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha condenado la nueva norma israelí al tratarse de una medida asimétrica, que no se aplicaría a israelíes que cometieran los mismos delitos.

"Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el 'apartheid'. El mundo no puede callar", ha subrayado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha ratificado la firme condena del Gobierno a una medida que "menoscaba el derecho internacional" y muestra una "deriva radical". EFE