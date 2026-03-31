Radu recibe el alta médica

Vigo, 31 mar (EFE).- El portero rumano Ionut Radu ya tiene el alta médica en el Celta, por lo que estará a disposición de su técnico, Claudio Giráldez, para el próximo partido de LaLiga EA Sports (Primera División) contra el Valencia, según informó este martes el club gallego.

El guardameta sufrió una contusión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante el partido frente al Deportivo Alavés del pasado 22 de marzo en Balaídos.

Por su parte, el centrocampista uruguayo Matías Vecino volvió a ejercitarse hoy al margen de sus compañeros a la causa de la rotura fibrilar en el sóleo que sufrió durante el partido europeo ante el Olympique de Lyon, disputado el 19 de marzo. EFE

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