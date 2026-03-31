Puertos cerrados, desprendimientos y carreteras cortadas en Menorca por el temporal

Mahón, 31 mar (EFE).- El temporal que mantiene este martes a Menorca en aviso naranja ha dejado a la isla nuevamente incomunicada por mar y ha provocado varios desprendimientos y el cierre temporal de algunas carreteras por la caída de árboles.

Los puertos de Mahón y Ciutadella siguen cerrados este martes al tráfico marítimo por la intensa mar arbolada, que ha provocado olas cercanas a los ocho metros de altura.

El fuerte viento del norte, con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, ha provocado el desprendimiento de rocas en el acantilado de Cala Galdana, en especial una de grandes dimensiones que se ha precipitado sobre una casa, sin que se hayan tenido que lamentar desgracias personales.

La tramontana ha obligado también a cerrar temporalmente al tráfico las dos carreteras de acceso a Es Migjorn Gran desde Ferreries y Es Mercadal por la caída de árboles.

Los bomberos de Ciutadella actúan también en el camino de acceso a la playa de Macarella, donde se ha registrado la caída de otro pino.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que la inestabilidad se mantenga durante las próximas horas, al menos hasta las seis de la mañana de este miércoles, cuando se prevé reducir el nivel de alerta. EFE

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