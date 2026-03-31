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Oltra: "Tenemos que sacar cada uno la mejor versión para ganar"

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Huesca, 31 mar (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, tras dos partidos con derrota desde que está al frente del equipo, ha afirmado este martes que quiere ya la primera victoria y, para ello, ha abogado por que "cada uno" saque su "mejor versión para ganar".

Oltra ha indicado que, ahora, solo cabe la idea de "a la tercera va la vencida". "A ver si corregimos las cosas que no estamos haciendo bien, que son muchas, potenciamos las que estamos haciendo bien, que son algunas, y mejoramos en cuanto a espíritu competitivo individual y colectivo para lograr la victoria", apuntó.

En ese sentido, el técnico del Huesca quiere poner remedio a la sangría de goles encajados, la "debilidad mayor" del equipo, pues siete tantos recibidos en dos partidos "no es asumible".

Sobre el plano mental, ha señalado que, aunque puede ayudar, decir la realidad y mandar mensajes positivos de ayuda a los jugadores también se trata de una cuestión individual.

"No tengo una varita mágica, ni yo ni ningún entrenador, que pueda cambiar esa mentalidad", ha recalcado sobre una cuestión que, "muchas veces", parte "desde dentro", es decir, que cada jugador sepa "cuál es su mejor versión" y que sea capaz de sacarla.

La situación deportiva es muy mala, hay un enfado generalizado de la afición y en este sentido Oltra lo comprende: "Nosotros lo entendemos, pero tenemos que estar al margen. Nos tenemos que focalizar en lo que podemos hacer, ir a por el partido desde el principio y transmitir energía, solamente vamos a ganar si se hace cosas bien y con sentido, ha resumido.

En cuanto al próximo duelo de la escuadra oscense, el miércoles, en casa y ante la Cultural Leonesa (20.00 horas), ha destacado que se trata de "un partido trascendental", un partido que "puede marcar lo que venga, sobre todo, por lo anímico".

Por ello, el técnico del Huesca ha recalcado que tienen que hacer valer el hecho de jugar en El Alcoraz y "salir a competir y a ganar desde el principio"

"No hay otra y yo confío en el equipo, confío en nuestra gente. Estoy convencidísimo de que esto lo vamos a sacar adelante", ha subrayado.

A la afición le ha pedido que siga apoyando al equipo, pues "son imprescindibles" y el "corazón" del Huesca, a la vez que le ha recordado que la escuadra altoaragonesa se está "jugando mucho" y todavía tiene "opciones".

"Si no hemos estado con un buen rendimiento, entenderemos los enfados, las frustraciones, pero durante el partido necesitamos ese cariño y ese apoyo", ha concluido. EFE

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