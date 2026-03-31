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MasOrange y Vodafone pujan por el contrato de Igualdad para el sistema antimaltrato

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Madrid, 31 mar (EFECOM).- MasOrange y Vodafone España han concurrido a la licitación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos para maltratadores, convocado por el Ministerio de Igualdad por un valor estimado de hasta 111,1 millones de euros.

Tras los fallos detectados en el pasado con el contrato anterior, que expira en mayo próximo, los nuevos pliegos incluyen diversas mejoras en el suministro de dispositivos, mantenimiento y en su almacenamiento, entre ellas que la mayoría de ellos sean tobilleras en lugar de brazaletes, dado que es más difícil que sean manipulados, según fuentes del Gobierno.

MasOrange ha acudido al contrato en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Direct, y Vodafone España con Securitas Seguridad España, según ha adelantado este martes El País y ha confirmado EFE. Telefónica no se ha presentado.

El Consejo de Ministros aprobó en enero un acuerdo por el que se autorizaba la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

El plazo de presentación de ofertas concluyó hace dos semanas y se espera que el proceso se resuelva en un mes aproximadamente, según han dicho a EFE las fuentes.

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71,4 millones, que podría elevarse hasta los 111,1 millones si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles, con lo que la duración máxima será de 60 meses.

Entre las mejoras figuran que el número de dispositivos se eleve a 17.660, exista un stock mínimo disponible de 2.000 para instalar en menos de 24 horas, se garantice el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de un día y su reparación en un máximo de tres meses.

Además, se ha previsto la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación y se ha mejorado la resistencia al agua.

El anterior contrato se adjudicó a Vodafone y Securitas Seguridad España, en octubre de 2023, por 42,6 millones de euros.

La adjudicación, realizada por el Ministerio de Igualdad, incluía un plan de cambio de proveedor (antes prestaba el servicio Telefónica), la provisión del servicio telemático de 2024 a 2026, así como la gestión de 11.431 dispositivos.

En el anterior contrato se registraron fallos en la transmisión de los datos entre la UTE saliente y la entrante, resueltos en su momento, y también en los dispositivos que se metían en el agua durante un determinado tiempo. EFECOM

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