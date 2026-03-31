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Louzán califica los cánticos racistas de “situaciones puntuales y aisladas”

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 31 mar.- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha calificado de “situaciones puntuales y aisladas” los cánticos de “musulmán el que no bote” de un sector de la grada del RCDE Stadium en el amistoso de este martes contra Egipto (0-0).

Además, Louzán ha recordado que dichas acciones han sido “condenadas en los vídeomarcadores” y también se ha pedido por la megafonía del estadio “que no volvieran a repetirse”.

El presidente de la RFEF ha considerado que este tipo de acciones “no deben volver a producirse”, pero ha preferido quedarse con lo que ha definido como “una fiesta” del fútbol “con las gradas llenas”.

Además, ha destacado el “extraordinario ambiente de cordialidad” que se ha vivido con lo delegación egipcia. “Le he agradecido al presidente de la federación que estuvieran aquí y también le he pedido disculpas”, ha desvelado. EFE

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