Los colectivos LGTBI+ denuncian los discursos de odio que señalan más a las personas trans

Madrid, 31 mar (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado los discursos de odio que señalan cada vez más a las personas trans desde la esfera pública y las redes sociales.

Una denuncia que se ha producido con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo, y de la que ha alertado la presidenta de la federación, Paula Iglesias.

Y es que el señalamiento y la deshumanización que fomentan los discursos de odio hacia estas personas , según sus palabras, invisibilizan su situación de vulnerabilidad y "ocultan su verdadera realidad y sus situaciones de precariedad" porque casi la mitad de ellas se encuentran en riesgo de pobreza.

No obstante, en este día, la federación también ha querido subrayar la importancia del protocolo publicado de acompañamiento trans en la empresa por el que las compañías podrán acompañar "de forma respetuosa al personal de su plantilla que decida transicionar en su entorno laboral".

La federación considera necesario que las empresas lo implementen para acabar con "la discriminación y la precariedad que aún sufren las personas trans y que las expone a mayores tasas de violencia", expone la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Muchas personas trans, según Iglesias, han sido expulsadas de sus casas únicamente por serlo y de hecho, según sus datos, dos de cada diez han tenido que abandonar su hogar debido a la transfobia y una de cada diez también, ha tenido que dormir en la calle.

Por eso, ha considerado urgente que se apruebe un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad para que ese odio no se cuele en las casas y trabajos y no aumente "una hostilidad injustificada contra personas que ya viven situaciones complicadas"

Aike Martín, del grupo trans de la federación, ha pedido además que se cumpla la ley para las personas trans migrantes residentes en España ya que, según ha asegurado, "continúan sin poder ver reflejada su identidad en la documentación oficial", lo que, ha añadido, "vulnera tanto la normativa comunitaria como la ley LGTBI".

Además, también ha denunciado que "las identidades no binarias sigan sin ser reconocidas para poder hacer frente a la invisibilidad, la ridiculización, las violencias administrativas y médicas y la desinformación sobre sus identidades".

También, el que se niegue "la existencia de las infancias y las adolescencias trans y se les prive de una educación inclusiva y respetuosa con sus realidades". EFE