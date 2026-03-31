La Penya, sin Tomic ni Birgander, a conquistar el infierno griego y robar el factor pista

Badalona (Barcelona), 31 mar (EFE).- El Asisa Joventut visita este miércoles (18:30 CET) el infierno griego del AEK Atenas, en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de robar el factor pista en esta eliminatoria y sentenciar su pase a la Final a Cuatro la próxima semana en el Olímpic de Badalona.

Y es que los verdinegros, que llegan en buena dinámica, tendrán la obligación de al menos ganar un duelo en el Sunel Arena si quieren disputar la Final a Cuatro como anfitriones en su propio pabellón entre el 7 y el 9 de mayo próximos.

Una misión complicada, pues jugarán esta serie al mejor de tres partidos sin Ante Tomic ni Simon Birgander, sus dos interiores más determinantes.

Ambos se perderán la eliminatoria por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y otra en la fascia del pie derecho, respectivamente, por lo que el técnico, Dani Miret, tendrá que recurrir a los jóvenes Michael Ruzic y Miguel Allen para jugar en la posición de '5'.

A las bajas de Tomic y Birgander, que merman considerablemente el juego verdinegro en la pintura, se añade también la del base Guillem Vives, quien se recupera de un esguince de tobillo.

Unas ausencias de lo más inoportunas, pues la Penya se enfrenta a un AEK que ha sido el único equipo que se ha mantenido invicto durante todo el Top-16 y que cuenta con uno de los ambientes como local más impactantes de toda la competición.

Sin embargo, las estadísticas reflejan, a priori, una tremenda igualdad entre ambos equipos, que en ataque promedian un anotación similar (86,8 puntos los griegos y 86,6 los españoles) y unos porcentajes de tiro casi idénticos (47,8% los dos en tiros de campo y un 36,6% por un 36,1% en triples).

Y también un balance defensivo muy parejo, pues el equipo dirigido por Dragan Sakota encaja 78,9 puntos por encuentro, por los 78,3 encajados por los hombres de Dani Miret.

Para imponerse en Atenas, el Joventut deberá neutralizar la actuación de dos jugadores del AEK que están en el quinteto ideal del Top-16: el ala-pívot RaiQuan Gray (13,3 puntos y 4 rebotes) y el escolta Frank Barley (16,7 puntos de promedio, con un 40% en triples).

Asimismo, el jugador más en forma de los badaloneses es el base Ricky Rubio, con unos promedios de 12 puntos y 5 asistencias por encuentro. El del Masnou alentó a la afición verdinegra en redes sociales avisando que estos partidos ante los griegos serán los más importantes de la temporada.

Tan solo hay un precedente histórico entre ambos equipos, también en una eliminatoria de cuartos de final europea datada en 1970, también al mejor de tres partidos, y que consiguió llevarse el AEK en un tercer encuentro. En ese tercer encuentro, ante nada más y nada menos que 40.000 personas en el estadio Olímpico, el conjunto griego venció por un contundente 74-46.

Cincuenta y seis años más tarde, ambos equipos volverán a medirse con el objetivo de lograr un billete para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones. El AEK Atenas fue el equipo anfitrión de la edición del 2025, y en la de 2026 podría serlo el Joventut si logra pasar esta eliminatoria. EFE

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