La jurista gallega Concepción Campos, nueva presidenta del Consejo de la Transparencia

Madrid, 31 mar (EFE).- La jurista gallega Concepción Campos Acuña, hasta ahora presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, será nombrada este martes en el Consejo de Ministros presidenta del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, tras haber recibido la semana pasada el aval del Congreso de los Diputados.

Campos es doctora en Derecho y codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo.

La propuesta de Campos fue hecha por el Consejo de Ministros el 24 de febrero y aprobada por mayoría absoluta por la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, con votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

El mandato es por cinco años, no renovable. Desde finales de 2020 ha sido presidente José Luis Rodríguez Álvarez, quien en una nota de prensa del Consejo de Transparencia este martes ha recordado entre sus logros la aprobación de un Estatuto regulador en 2024, que reconoció la naturaleza de esta institución como autoridad administrativa independiente.

"Es una pieza esencial de nuestro sistema de garantías de la transparencia pública en nuestro Estado democrático", ha subrayado Rodríguez Álvarez.

La pedagoga Carmen Seisdedos ha sido nombrada presidenta de Mujeres en el Sector Público, tras la salida de Campos, ha informado en X esta asociación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue creado por ley en 2013. Fue presidido por Esther Arizmendi de 2014 a 2017 y por Francisco Javier Amorós de 2017 a 2020. EFE