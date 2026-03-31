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La deuda pública cerró 2025 en 1,68 billones, el 100,7 % del PIB

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Madrid, 31 mar (EFE).- La deuda pública española se sitúo en 1.698.225 millones en el cuarto trimestre de 2025, 11.124 millones menos que en el trimestre previo aunque 77.652 millones más que al cierre de 2024, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Con esta cifra, la ratio de deuda sobre el PIB fue del 100,7 % en el cuarto trimestre de 2025, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior y el nivel más bajo desde 2020. EFE

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