La Biblioteca Nacional recibe el legado documental de la pianista Diana Pey Casado

Madrid, 31 mar (EFE).- La Biblioteca Nacional de España ha recibido este martes el legado documental de la pianista, compositora y pedagoga española Diana Pey Casado tras ser localizado en Chile.

Este archivo fue hallado por la gestora cultural Beatriz Fontán y el músico-investigador Samuel Diz cuando realizaban una estancia de investigación sobre el exilio republicano español de 1939 en Chile.

El legado documental recoge diversos textos, entre ellos una abundante documentación personal y profesional para conocer de forma más próxima a la pianista: certificados académicos, recortes de prensa, programas y carteles de conciertos, fotografías y correspondencia.

Además, en relación con su faceta de compositora, el archivo cuenta con cerca de 150 documentos que acreditan su legado artístico, entre ellos partituras, particellas, borradores y apuntes manuscritos compuestos y realizados por ella misma.

Diana Pey Casado obtuvo su formación en la Academia Marshall y en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, pero desarrolló la mayor parte de su carrera musical en Chile, donde se exilió en 1939 tras la Guerra Civil española.

En Santiago de Chile, trabajó como pianista en Radio Cooperativa Vitalicia y retomó su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música de Chile, donde fue alumna de compositores como René Amengual y Alfonso Letelier.

Realizó varias giras por el país, tanto como solista como con formaciones como la Orquesta Filarmónica de La Serena y la Orquesta Sinfónica de Chile y sus obras Sonata para flauta y piano y Sonata para dos pianos le granjearon sendos premios de composición.

Pey Casado vivió un segundo exilio tras el golpe de Estado del general Pinochet en Chile en 1973, y se retiró a Miami hasta su fallecimiento en 1988.

La Biblioteca Nacional de España ha reconocido la labor de los investigadores por la donación de este legado documental, así como a los familiares de la pianista Mara Colli Pey, Daniela Baudet, Pamela Baudet Colli, Tania Salazar Colli y Danae Martínez Baudet, quienes realizaron el primer inventario junto a los investigadores y a quienes han agradecido "su generosidad e interés por devolver a España la obra de esta gran mujer y así salvaguardar el patrimonio musical español", han indicado. EFE