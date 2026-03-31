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La academia y la Semana Santa se unen en la procesión Universitaria de Salamanca

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Cristina García Casado

Salamanca, 31 mar (EFE).- La academia y la Semana Santa se han vuelto a unir este Martes Santo en la procesión más distintiva de Salamanca, la de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, con su emblemática promesa de silencio en el Patio de Escuelas.

En camino de cumplir 80 años en 2028, la procesión Universitaria ha perfeccionado esta noche su ejecución siempre sobria y solemne al conseguir que los comercios de la Rúa atendieran su petición de apagar rótulos e iluminaciones en aras de la estética procesional y para realzar el protagonismo de las imágenes.

Puntual y sin amenaza de lluvia este año, la Hermandad Universitaria ha salido a las 21:15 horas de la Clerecía al son del 'Gaudeamus igitur', himno universitario y uno de los grandes símbolos que entrelazan academia y Semana Santa en esta procesión señera.

En la Hermandad, a pesar de su origen universitario y masculino, no es un requisito tener carrera ni vínculo con la academia desde la crisis de la Semana Santa de la ciudad en los años 70 y desfilan 200 hermanos y hermanas ya que se convirtió en 1978 en la segunda de la ciudad en dejar participar a la mujer con igualdad de condiciones.

En la Universitaria de Salamanca procesionan niños y niñas, mujeres y hombres, organizados de la siguiente manera: los hermanos adultos cargan pesadas cruces de pino y los pequeños hermanos cruces ligeras de madera negra.

Los emblemas de colores (rojo, azul, amarillo según la rama de estudios) son la única nota de color de esta procesión austera, caracterizada por el hábito más sencillo de la Pasión salmantina: una túnica negra de tela modesta y alpargatas.

El emblema de color blanco, que anota también luminosidad al conjunto, lo portan quienes no tienen estudios universitarios y los que pertenecen a Teología.

Una imagen icónica de la procesión Universitaria es además este año protagonista del cartel oficial, la que llevan visitantes y turistas en forma de itinerario de mano, al ganar 'La luz de la sabiduría', de David Gómez Rollán, el XLI Concurso de Fotografía.

La obra ganadora muestra en primer plano a los cofrades portando sus características cruces y, al fondo, una de las paredes de la iglesia de la Clerecía, sobre la que se distinguen varios vítores y las sombras de las imágenes del Cristo de la Luz, obra de Esteban de Rueda del siglo XVII, y de Nuestra Señora de la Sabiduría, obra anónima anterior al Cristo.

La elección de la Hermandad Universitaria para ilustrar el cartel oficial coincide con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una efeméride que, como la imagen, "invita a reflexionar sobre la fuerza del pensamiento, de la palabra y del saber como motores de la identidad de Salamanca, así como sobre la importancia y la destacada figura que juega la ciudad en todos los campos", ha indicado el Ayuntamiento. EFE

cgc/fp

(foto) (vídeo)

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