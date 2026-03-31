Joan Plaza: "Hemos de hacer algo más"

Zaragoza, 31 mar (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, ha recalcado este martes que la escuadra tiene que hacer "algo más" de lo que ha demostrado hasta ahora en la temporada, algo insuficiente, a su juicio, y ha demandado que todos los jugadores prioricen al equipo "antes que sus propios números".

En declaraciones a los medios de comunicación, Plaza ha señalado que si los rojillos siguen haciendo lo mismo que se han hecho hasta hace un mes y medio, al conjunto no le "da".

"Hemos de hacer algo más, porque lo único que conseguiremos son las mismas seis victorias, o menos, de las que se han conseguido", ha recalcado.

Por ello, ha considerado que "todo el mundo ha de priorizar el equipo antes que sus propios números" y no solo en el plano ofensivo, sino también defensivamente.

En este contexto, Plaza ha desvelado lo que trasladó a sus efectivos: que "el que no esté por la labor", no tiene "ningún problema" de que se vaya a otro equipo.

Al respecto, ha afirmado que los jugadores "han de ser capaces de jugar con dolor", dejar a un lado sus estadísticas y estar de acuerdo con que todos están "en el mismo barco".

También ha informado de que mostró a la plantilla los diez rivales que debe enfrentar el Casademont hasta el final de la campaña, a la vez que cifró en "cinco victorias" las teóricamente necesarias para la salvación del conjunto aragonés.

Para el técnico catalán, el calendario que afronta el conjunto zaragozano "es complicado", con "rivales muy duros en casa" y citas difíciles también a domicilio.

No obstante, ha indicado que el equipo ha de ser capaz de mostrar el baloncesto que se espera del Casademont en cuanto concatene "un par de victorias".

Pasados cerca de dos meses desde que ostenta el cargo, Plaza ha afirmado que la escuadra está adquiriendo "automatismos", a la vez que ha cambiado "un poco" su estructura.

Y aunque ha observado que los rojillos han mejorado en aspectos como las pérdidas y los triples, ahora deben empezar a ser "mucho más solventes defensivamente".

"Esa es la primera asignatura y la que hemos de resolver lo antes posible", ha subrayado el entrenador.

En cuanto al próximo encuentro, el miércoles, a las 20.30 horas, contra el Baskonia, ha señalado que deben ser conscientes de que se enfrenta a "un equipo muy vertical", aunque ha deseado que el Casademont sea capaz de competir y así "llegar mejor" al duelo que le espera el domingo, ante el Barcelona.

Del Baskonia ha destacado su verticalidad, ya que se trata del conjunto que mejor juega "en ataques de menos de ocho segundos", por lo que contrarrestar su velocidad resultará "capital".

Para ello, el técnico ha avanzado que buscará que la defensa sea "muy solidaria", con el fin de evitar penetraciones.

"Tenemos que tener muchas herramientas y en el uno contra uno va a ser difícil, y si no nos ayudamos mucho vamos a sufrir", ha concluido. EFE