Joan García debuta con España en su antigua casa entre aplausos y abucheos

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 31 mar (EFE).- El portero Joan García, la gran novedad en la última convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente antes del Mundial, debutó este martes con España frente a Egipto en el RCDE Stadium, que le recibió con una división de opiniones tras cambiar al Espanyol por el Barcelona el pasado verano.

El guardameta de Sallent (Barcelona), que se formó en la cantera blanquiazul y se convirtió en un ídolo en el club 'periquito' antes de recalar en el eterno rival ciudadano, centró todas las miradas desde el calentamiento.

Lejos de la hostilidad que recibió en su regreso al RCDE Stadium con la camiseta del Barcelona el pasado 3 de enero, la reacción del público fue esta vez mucho menos unánime desde el inicio, cuando el nombre del guardameta fue recibido con una mezcla de aplausos y de abucheos.

El seleccionador Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa al partido, había pedido a los aficionados que se centraran en animar a la selección y dejaran en casa la tentación de pitar al exportero periquito, un llamado que no todos los presentes atendieron.

Suplente de inicio, Joan García saltó al campo en el minuto 63 en sustitución de Joan García y, aunque de inicio un sector reducido del público le pito, la mayoría del estadio respondió aplausos.

Acto seguido, el RCDE Stadium coreó el nombre del portero y, poco después, silbó para acallar los insultos de un sector minoritario del público.

Ahí terminó el protagonismo de Joan García, puesto que el arquero no tuvo que intervenir en ningún momento debido al dominio de la selección española, que puso un cerco sobre la portería de Egipto, pero se quedó sin el premio del gol. Solo en la última acción del partido, el público pidió al portero que subiera a rematar, algo que finalmente no hizo.

Así acabó el primer partido de Joan García a las órdenes de Luis de la Fuente, que ha demostrado que cuenta con el portero del Barça como uno de los candidatos a defender la portería de España en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. EFE