Investigación revela que estegosaurios del este de Iberia pertenecieron a un único linaje

Teruel, 31 mar (EFE).- Una investigación liderada por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis determina que los estegosaurios del este de la península ibérica pertenecieron a un único linaje, los dacentrurinos, y que habitaron ecosistemas costeros durante el Jurásico Superior a partir del análisis de nuevos fósiles y la revisión del registro existente.

El trabajo, publicado en la revista científica Palaeontologia Electronica, analiza restos procedentes de los municipios turolenses de El Castellar, Jabaloyas, Monteagudo del Castillo, Mora de Rubielos y Riodeva, junto a otros localizados en Alpuente (Valencia), y revisa en detalle los fósiles ya conocidos en esta zona, informan desde la Fundación en una nota de prensa.

Los estegosaurios, dinosaurios herbívoros que se desplazaban de forma cuadrúpeda y presentaban dos hileras de placas y púas desde el cuello hasta la cola, habitaron estos territorios durante el Jurásico Superior, hace entre 150 y 145 millones de años. La investigación aporta nuevos datos sobre su diversidad y su ecología en los ecosistemas costeros del este de la península ibérica.

El investigador de la Fundación Dinópolis y primer autor del estudio, Sergio Sánchez Fenollosa, señala que el estudio de nuevos fósiles, junto con la revisión de todo el registro conocido en Teruel y Valencia, les ha "permitido profundizar en el entendimiento de los estegosaurios que habitaron los ecosistemas jurásicos costeros del este de Iberia”, y añade que “hasta la fecha, el linaje de los dacentrurinos es el único identificado”.

En este sentido, explica que “la abundancia de fósiles de este grupo, cuyo representante principal es Dacentrurus, sugiere que fue abundante en dichos ecosistemas”, mientras que la ausencia de otros grupos presentes en otras regiones “puede deberse a que vivieron en ambientes más continentales”.

Los fósiles analizados han sido asignados principalmente a la especie Dacentrurus armatus, así como a distintos grupos como Dacentrurinae, Neostegosauria, Stegosauridae y Stegosauria, en función de sus características y procedencia.

Por su parte, la directora del Museo Paleontológico de Alpuente, Maite Suñer, subraya que la revisión del material “clásico” de la comarca de Los Serranos, correspondiente a los primeros restos documentados en España, ha permitido reinterpretar algunos fósiles y confirmar hipótesis previas.

“A partir de la información que contamos actualmente, su revisión ha permitido reinterpretar algunos de estos fósiles y confirmar varias de las hipótesis en las que se venía trabajando”, explica.

El director-gerente de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos, destaca que “la excepcional abundancia y conservación del registro fósil, tanto de huesos como de huellas”, sitúa a España como uno de los países más relevantes para el estudio de estos dinosaurios.

En su opinión, la investigación refuerza el papel de Teruel y su entorno como enclaves clave para comprender la evolución y diversidad de los dinosaurios en Europa durante el Jurásico Superior.

El artículo, titulado The plated dinosaurs (Ornithischia, Stegosauria) of eastern Iberia (Spain): Taxonomy, diversity, and ecology, ha sido elaborado por Sergio Sánchez Fenollosa, Alberto Cobos y Maite Suñer, y se enmarca en las investigaciones del grupo FOCONTUR y la Unidad de Paleontología de Teruel, con financiación autonómica y estatal. EFE

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