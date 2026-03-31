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Hoy será noticia. Miércoles, 1 de abril

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TRÁFICO SEMANA SANTA

Arranca a mediodía la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé casi diez millones de desplazamientos por las carreteras españolas en la segunda fase de la operación de Semana Santa, que arranca al mediodía de este miércoles y se alargará hasta las doce de la noche del lunes día 6, un 2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Para el conjunto de la operación, que comenzó a las tres de la tarde del viernes pasado, la DGT espera que se superen los 17 millones de viajes. En la primera fase, que terminó a las doce de la noche del domingo, se registraron once fallecidos en la carreteras españolas, informa la DGT.

BEGOÑA GÓMEZ

Nueva cita del juez Peinado en Semana Santa para avanzar en la causa contra Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado vuelve por segundo año consecutivo a celebrar una citación en Miércoles Santo para avanzar en la causa contra Begoña Gómez, esta vez para comunicar a los tres acusados que por tercera vez ha tomado la decisión de que el procedimiento recaiga en un jurado popular.

Formalmente, tanto la mujer del presidente del Gobierno como su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados este miércoles en el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid, pero como en las dos ocasiones anteriores no está previsto que ninguno acuda a la Plaza de Castilla, donde estarán representados por sus letrados, según indican a EFE fuentes jurídicas.

TURISMO EXTRANJEROS

El INE publica la cifra de entrada de turistas extranjeros en febrero

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de entradas de turistas extranjeros en España y gasto asociado de febrero, después de que en enero visitaron nuestro país 5,13 millones de turistas internacionales que gastaron 7.805 millones de euros, máximos históricos para el primer mes del año.

El gasto de los turistas internacionales crecerá en torno al 3 % en marzo y abril, mientras que su gasto lo hará en menor medida, un 0,2 %, coincidiendo con una Semana Santa que está yendo "más que bien", según ha apuntado este martes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

SEMANA SANTA

Noche de tambores en Mula, Juramento del Silencio en Zamora,

Mula (Murcia)/Zamora (EFE).- La noche de los tambores de Mula (Murcia), que no parará hasta la tarde del miércoles, y el Juramento de Silencio de los 2.000 penitentes de la Real Hermandad del Cristo de las Injurias que se arrodillan delante de la catedral de Zamora, son dos de los momentos que dejará este Miércoles Santo.

 En el Año Jubilar de San Juan de la Cruz, reformador del Carmelo Descalzo junto a Santa Teresa, la Huerta de los Padres Carmelitas acoge en Segovia un multitudinario viacrucis que finaliza con el 'Silencio del Tambor', un toque en el que participan todas las cofradías de Segovia. Huerta Padres Carmelitas. (Texto) (Foto)

EL TIEMPO

Este miércoles, rachas muy fuertes en zonas del nordeste peninsular y calima en Canarias

Madrid (EFE).- Este miércoles, inicio del mes de abril, el cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones en algunas zonas del norte peninsular, que serán en forma de nieve en el Pirineo, y con rachas de viento muy fuerte -superiores a los 70 kilómetros por hora- en el noreste de la península. En Canarias habrá calima.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto del territorio estará poco nuboso o con intervalos nubosos. Las precipitaciones serán débiles y persistentes en el Cantábrico oriental, en el alto Ebro, en el norte del sistema Ibérico y en los Pirineos, donde la cota de nieve estará en torno a los 1.200-1.400 metros, principalmente en la cara norte.

EFE

fp

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