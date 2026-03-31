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Francia, interesada por el modelo español de atención a víctimas de violencia machista

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Madrid, 31 mar (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recibido este martes a su homólogo frances, Gérald Darmanin, y a una delegación de ese país que han viajado a España para conocer el modelo de atención a las víctimas de violencia de género.

Previamente, el ministro de Justicia de Francia y la delegación, compuesta por la embajadora de ese país en España y representantes del ministerio, miembros de la Asamblea y del Senado, jueces y periodistas, han visitado las nuevas instalaciones del Tribunal de Instancia de Segovia, ha informado el departamento que dirige Bolaños.

Durante la visita, el ministro francés y su comitiva han estado acompañados de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente; la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Marta Grijalba; y la presidenta del Tribunal, Alicia Manzano, entre otros.

Les han explicado el funcionamiento de las salas Gessel (diseñadas para atender a víctimas especialmente vulnerables), las oficinas de atención y las salas de vistas dotadas de todas las herramientas informáticas necesarias para llevar a cabo audiencias telemáticas, que permiten a las víctimas intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección.

La delegación francesa ha podido también conocer cómo se articula cada día en un tribunal el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, han asistido a una presentación sobre las novedades de la ley de eficiencia de la justicia, una norma que profundiza en la especialización de las secciones de violencia sobre la mujer que tratan no solo los delitos en el ámbito de la pareja o de la expareja, sino aquellos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y la trata con fines de explotación sexual de mujeres.

Durante el encuentro con Bolaños se han abordado también otros temas como la figura jurídica de la conformidad penal, que Francia pretende aprobar próximamente, con el fin de permitir acuerdos en el proceso penal bajo obligación del ministerio fiscal de escucha previa a la víctima.

Además, han hablado del proceso de digitalización de la justicia española, con la implantación generalizada de vistas telemáticas y salas plenamente digitalizadas en el territorio del ministerio. EFE

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