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Evoluciona favorablemente el bebé hospitalizado tras ser mordido por un perro en Murcia

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Alicante, 31 mar (EFE).- El bebé de cinco meses que resultó herido de gravedad por la mordedura en el cráneo de un perro en un paraje rural de Abanilla (Murcia) evoluciona favorablemente en el hospital Doctor Balmis, en Alicante, donde está ingresado desde que ocurrió el suceso, según han informado este martes a EFE fuentes del centro hospitalario.

Los hechos se produjeron el pasado sábado por la tarde por circunstancias que investiga la Guardia Civil en esa zona limítrofe con la provincia de Alicante, según fuentes del instituto armado.

El perro, de raza potencialmente peligrosa, está localizado e identificado, y tenía la documentación y la cartilla de vacunación en regla.

Fueron los padres los que llevaron al menor al más cercano centro de salud de Pinoso, desde donde se decidió su traslado en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos del hospital de referencia alicantino dada la gravedad de sus heridas. EFE

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