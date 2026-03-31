El senegalés Pape Cheik Diop ficha por el EDF, de la regional riojana

Logroño, 31 mar (EFE).- El Escuelas de Fútbol (EDF) Logroño, que juega en Regional Preferente de La Rioja, ha anunciado este martes la incorporación del senegalés Pape Cheik Diop, que llega tras jugar en Arabia Saudí y tiene una amplia trayectoria en la Primera División española y varios clubes europeos.

Según ha informado el club de Logroño el fichaje se ha producido gracias a la colaboración del representante del jugador, Erik Alonso, que ha buscado el regreso del jugador al fútbol europeo.

Pape Cheik (Dakar, 1997) llegó a España con 14 años para jugar en las categorías inferiores del Celta de Vigo, con el que debutó en Primera División hace una década. En 2017 fichó por el Olympique de Lyon, con el que participó en competiciones europeas. Ha jugado además en el Elche, en Eslovaquia y, en la última etapa, en Arabia Saudí.

Ha sido internacional con España en categorías inferiores y en la absoluta con Senegal. EFE