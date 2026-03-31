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El PP avisa que España no puede permitirse una crisis con Trump por "numeritos" de Sánchez

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Madrid, 31 mar (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido este martes de que España no puede permitirse iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos por los "numeritos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de poner en riesgo la seguridad nacional.

Muñoz ha denunciado en una rueda de prensa la "irresponsbilidad" del Gobierno en sus relaciones con la administración de Donald Trump, después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijera este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases.

"Espero que todo el servicio de diplomacia del Gobierno español esté trabajando para que esto no sea así", ha recalcado la portavoz popular, que ha instado de este modo al Ejecutivo a reconducir las relaciones con Estados Unidos.

Ha acusado a Sánchez de utilizar cualquier crisis diplomática o internacional en beneficio propio y ha subrayado que espera que su actitud "no conlleve que España entre en un problema de seguridad", porque "Estados Unidos no necesita que España la defienda, pero España sí necesita la OTAN para ser defendida".

En este sentido, ha incidido en que para ser "rebelde" e iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos "tienes que poder permitírtelo, y España no se lo puede permitir".

Ha reconocido que EE. UU. no puede hacer lo que quiera con las bases de la OTAN que hay en España, pero ha añadido que "las cosas se pueden hacer de muchas maneras" y ha puesto como ejemplo a Italia, que le ha denegado el uso de una base en la isla de Sicilia y "no ha generado un conflicto diplomático" con Trump.

"¿Por qué Sánchez tiene que montar un numerito?", se ha preguntado la portavoz del PP.

Preguntada por la legalización en Israel de la pena de muerte por horca a los palestinos condenados por asesinato terrorista, Muñoz se ha mostrado absolutamente en contra de ella para cualquier tipo de delito.

"El Estado, que es quien juzga y puede condenar la pena de muerte, ni es Dios ni se tiene que poner en la posición de otro asesino que mata a alguien", ha afirmado.

La portavoz popular ha cuestionado, por otra parte, la queja del Gobierno por el cierre del Santo Sepulcro, en Jerusalén, el Domingo de Ramos y ha recordado que el PSOE se abstuvo recientemente en una moción del PP en defensa de los cristianos perseguidos.

"Que ahora al señor Pedro Sánchez le parezca mal que no se pueda celebrar el Domingo de Ramos me va a permitir que me ría", ha dicho, tras lo que ha recordado que hubo un funeral religioso por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y "ni apareció por allí".

En su opinión, la siguiente "performance" de Sánchez será grabar en su despacho "un tik tok con una gorra roja que ponga, 'Make catolicismo great again'". EFE

(Foto) (Vídeo)

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