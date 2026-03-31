El Partido Verde se integra en la candidatura de Por Andalucía para el 17M

Sevilla, 31 mar (EFE).- El Partido Verde ha confirmado su participación en la candidatura de la agrupación Por Andalucía para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, en el marco de los acuerdos alcanzados durante el año de trabajo conjunto que han desarrollado en el seno de la coalición.

En un comunicado de Por Andalucía, el Partido Verde ha informado de la ratificación, respaldada por las bases de la organización, de esta integración, que "refuerza la solidez y la legitimidad democrática del proyecto común de las izquierdas andaluzas".

Con la incógnita aún de si Podemos seguirá integrada en Por Andalucía, como lo ha estado en esta última legislatura andaluza, las organizaciones que integran la agrupación son IU, cuyo coordinador federal, Antonio Maíllo, es el candidato de la agrupación a la presidencia de la Junta; Sumar; Iniciativa del Pueblo Andaluz; Alternativa Republicana y Partido Verde.

Tras meses de trabajo compartido, han valorado que la coalición llega a la recta final de este periodo previo a la campaña del 17M "con una candidatura amplia, plural y democráticamente respaldada, lista para presentarse ante la ciudadanía andaluza".

Con el plazo de registro de la coalición fijado para el 3 de abril, afrontan esta fase de una manera "cohesionada y con un proyecto que representa la única alternativa real frente a las políticas de recortes y privatizaciones del PP". EFE