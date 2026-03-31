El Gobierno tilda de "escándalo" que el PP y Vox pidan la derogación de la ley del aborto

Madrid, 31 mar (EFE).- La ministra portavoz, Elma Saiz, ha considerado este martes que debería "escandalizar que en pleno siglo XXI" el PP, "de la mano de la ultraderecha", plantee la derogación de la ley del aborto y ha afirmado que el Gobierno "no permitirá ningún retroceso que suponga merma alguna de los derechos de la mujer".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz se ha referido así a la moción in voce de Vox para instar al Gobierno a la derogación de la ley del aborto, planteada este lunes en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), y que fue aprobada con los votos de PP y del partido de Santiago Abascal, mientras que votaron en contra PSPV-PSOE y Compromís.

Esta moción "es la constatación de que ya no podemos decir que va a venir el lobo. El lobo ya está aquí y el PP le abre la puerta", ha dicho la portavoz.

Saiz ha recordado que se está hablando de una ley orgánica que protege el derecho de las mujeres a abortar y ha afirmado que el Gobierno velará para proteger este derecho.

En la misma línea se ha manifestado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en la red social X ha publicado un mensaje en el que remarca que el Gobierno trabaja para "blindar los derechos de las mujeres y en especial la interrupción voluntaria del embarazo".

"No vamos a permitir retrocesos en igualdad ni que nuestros derechos se usen como mercancía política", ha subrayado la ministra en su publicación en la red social.EFE