El Gobierno pide responsabilidad a los grupos para sacar adelante el decreto de vivienda

Madrid, 31 mar (EFE).- La ministra portavoz, Elma Saiz, ha apelado este martes a la responsabilidad de las fuerzas políticas para sacar adelante el real decreto-ley de vivienda, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo y que deberá recibir ahora el visto bueno del Congreso.

"Este Gobierno va a trabajar para que el real decreto siga estando en vigor cuando llegue su convalidación", ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y ha abogado por que "cada uno desde su responsabilidad" también acompañe al Ejecutivo para dar respuesta al "principal problema de la ciudadanía", la vivienda.

Saiz ha recordado que la norma, actualmente, está vigente y es el marco legal "aplicable en lo que tiene que ver con prorrogar los contratos y cómo prorrogarlos", y ha recalcado que el Gobierno va a trabajar "para que siga en vigor".

El real decreto-ley establece que el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato caduque entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente.

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2 %, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes. EFE