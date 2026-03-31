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El Gobierno dice que la relación con EEUU es fluida y normal pese al choque por las bases

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Madrid, 31 mar (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que las relaciones con EE.UU. son "absolutamente fluidas y normales" pese a que España ha prohibido a Washington usar las bases militares de uso conjunto y el espacio aéreo español para operaciones contra Irán.

Una opinión que ha expresado la portavoz en una la rueda de prensa en Moncloa después del Consejo de Ministros después de que ayer el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtiera de que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado esta guerra debido a la negativa de España y de otros países, como Italia, a permitirle usar sus bases.

"Somos un socio fiable", ha insistido Elma Saiz tras señalar que buena muestra de las buenas relaciones bilaterales, además de a nivel gubernamental, es, por ejemplo, que España cuenta con cinco oficinas comerciales en Estados Unidos y abrirá otras dos más.

Eso sí, ha vuelto a dejar claro que el lugar de España está "siempre" al lado del derecho internacional, lo que no supone "en modo alguno" la ruptura del vínculo trasatlántico.

Respecto de la aprobación de la ley aprobada en Israel para establecer la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato por motivos terroristas, la ministra portavoz ha mostrado su "absoluta condena" al tratarse de una medida que "menoscaba el derecho internacional".

También Saiz ha dicho que la guerra en Oriente Medio ha cruzado una nueva línea roja con los últimos ataques en el Líbano, que aparte de provocar muertos, heridos y millones de desplazados civiles ha causado la muerte en menos de 24 horas a tres cascos azules, una agresión "injustificable".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha referido también en una entrevista en TVE a las palabras del secretario de Estado estadounidense, recalcando igualmente que España es un aliado de la OTAN "absolutamente imprescindible" y comprometido con la seguridad euroatlántica de la misma manera que lo está con el derecho internacional y Naciones Unidas.

Según ha dicho, no teme "absolutamente nada" que pueda haber represalias por parte de EE.UU: ¡"Cómo va a temer algún país algo por defender el derecho internacional y los principios de la ONU!", ha exclamado Albares. EFE

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