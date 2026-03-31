El Gobierno asegura que habrá "plazo suficiente" para las solicitudes de los inmigrantes

Madrid, 31 mar (EFE).- El Gobierno ha querido dejar claro este martes que habrá "plazo suficiente" para tramitar las solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes iniciado por el Gobierno.

En rueda de prensa, al término del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha mandado un "mensaje de tranquilidad", ya que se está "dentro del calendario previsto" y cumpliendo "con todos los tramites preceptivos", de manera que en este momento el asunto está en el Consejo de Estado.

Igualmente, la ministra portavoz ha reaccionado a las declaraciones del comisario europeo de Asuntos Migratorios y Migración, el austríaco Magnus Brunner, al diario 'El Mundo', cuando dice que si un inmigrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la UE, será devuelto a territorio español.

Saiz ha explicado que "el proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo en nuestro país", con lo cual "afecta a la decisión de trabajar en nuestro país", lo que "se deduce" de esas declaraciones.

En paralelo, este martes, el Congreso ha acordado, a iniciativa del PP, crear una ponencia, en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para analizar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno. EFE