El Gobierno aprueba cerca de 800 millones para programas científicos y espaciales

Madrid, 31 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes invertir cerca de 800 millones de euros para reforzar "el liderazgo científico internacional" de España, a través de diferentes convocatorias y programas destinados a atraer talento y a desarrollar nuevas iniciativas vinculadas al espacio y a la industria espacial.

"España no solo compite: lidera. Y lo hace con ambición y más inversión. Hoy damos un paso decisivo para reforzar el liderazgo científico de España", ha escrito la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en su cuenta de X.

Así, el Gobierno ha autorizado al Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Espacial Española, una contribución de 625 millones de euros para la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo objetivo es el desarrollo en España de proyectos que permitirán reforzar la autonomía estratégica.

De estos, 325 millones de euros se destinarán al programa ESCA+, una nueva constelación de tres satélites para la observación de la Tierra que incorporarán capacidades en óptica de muy alta resolución, visión infrarroja e inteligencia de señal, lo que tendrá importantes aplicaciones para una respuesta más eficaz ante crisis climáticas y emergencias naturales, así como en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Este nuevo proyecto permitirá reforzar la Constelación Atlántica, que España desarrolla junto a Portugal.

Los otros 300 millones de euros se destinarán a tres programas estratégicos de la ESA, informa el Ministerio de Ciencia.

Uno de ellos es el sistema de navegación por satélite LEO-PNT, que permitirá lograr sistemas de navegación por satélite más seguros, tanto para la industria como para la ciudadanía, por ejemplo, con protección frente a interferencias o bloqueos y con mayor cobertura.

El otro es el Programa IRIS2, que garantizará la soberanía europea en conectividad espacial, integrando redes 5G y 6G, y el tercero es el programa europeo de lanzadores de cohetes, destinado al desarrollo de la nueva generación de lanzadores europeos privados, y más eficientes.

España participa con los cohetes Miura de la empresa PLD Space, ubicada en Elche (Alicante).

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 40 millones de euros a la convocatoria ATRAE 2026 para atraer talento internacional consolidado de reconocido prestigio internacional, que se encuentran dentro del 10 % de investigadores más citados en su área a nivel global.

Se trata de la cuarta convocatoria del programa, que el Ministerio de Ciencia gestiona a través de la Agencia Estatal de Investigación. Desde 2023, gracias a esta iniciativa, cerca de un centenar de investigadores han venido a España.

Cada uno de ellos ha recibido ayudas superiores al millón de euros por su proyecto y capacidad para crear equipos propios.

En la última convocatoria, la de 2025, la mayoría de los seleccionados son de nacionalidad extranjera, 31 de 37, y, más de la mitad de los beneficiarios de la convocatoria, el 57 %, procede de centros de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad, "lo que refleja la capacidad de atracción internacional de nuestro sistema científico", dice el ministerio.

Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a invertir otros 80 millones de euros para la convocatoria de los Centros de Excelencia Severo Ochoa y las Unidades de Excelencia María de Maeztu 2026. Esta suma dos millones más que la anterior y supone un incremento del 88 % respecto a la de 2018, en la que se asignaron 42,6 millones.

La tercera convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación cuyo lanzamiento ha sido aprobado este martes son las ayudas a proyectos seleccionados en convocatorias internacionales, dotadas con cerca de 20 millones de euros.

Además, el consejo ha aprobado la convocatoria NEOTEC 2026, con 20,4 millones de euros, gestionada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, para impulsar la creación de startups con impacto en ámbitos como la salud, la transición energética o la inteligencia artificial.

El presupuesto de la convocatoria podrá ampliarse en 30 millones adicionales para proyectos de carácter dual vinculados a la seguridad y la defensa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha resumido que con esta inversión el Ejecutivo refuerza "su compromiso firme" con la ciencia y la innovación como pilares fundamentales para el progreso. EFE

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