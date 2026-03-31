El déficit público baja a 6.649 millones en enero, un 0,38 % del PIB

Madrid, 31 mar (EFE).- Las administraciones públicas españolas, con la excepción de las locales, acumularon un déficit de 6.649 millones en enero, una cifra un 14,6 % inferior a la del mismo mes de 2025 y que equivale al 0,38 % del PIB.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, en el primer mes del año la administración central registró un déficit de 8.181 millones (0,46 % del PIB) y las comunidades autónomas, de 1.373 millones (0,08 % del PIB), mientras que la Seguridad Social logró un superávit de 2.905 millones (0,17 % del PIB).

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta febrero, un periodo en el que acumuló un déficit equivalente al 0,75 % del PIB, 0,06 puntos menos. EFE