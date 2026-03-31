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El brasileño Augusto Lima, nuevo jugador del Flexicar Fuenlabrada

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Madrid, 31 mar (EFE).- El Flexicar Fuenlabrada hizo oficial este martes el fichaje del pívot brasileño Augusto Lima hasta el final de la temporada tras rescindir hoy mismo su contrato con el San Pablo Burgos, equipo de la Liga Endesa.

A sus 34 años, el interior de 2,08 metros de altura jugará en su séptimo equipo en España, tras defender las camisetas del Unicaja, con el que debutó como profesional, Granada, UCAM Murcia, Real Madrid y Leyma Coruña, además de la del mencionado San Pablo Burgos, su último club, y acumular una experiencia de 363 partidos en la ACB.

"El Baloncesto Fuenlabrada quiere agradecer al San Pablo Burgos las facilidades mostradas para posibilitar la gestión de la inscripción del jugador con nuestro equipo en la Primera FEB", afirmó el equipo madrileño en un comunicado.

El Fuenlabrada es actualmente octavo en la segunda división del baloncesto español con un balance de 14 victorias y 12 derrotas.

Lima también jugó en equipos extranjeros como el Zalgiris Kaunas o el Besiktas, entre otros, y sumó minutos en competiciones europeas como la Euroliga, la Eurocopa o la Liga de Campeones.

Con la selección absoluta de Brasil ha disputado los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, además de conseguir varias medallas en campeonatos americanos. EFE

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