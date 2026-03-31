Espana agencias

Descubren en Sagitario una estrella más evolucionada que la principal

Guardar

Granada, 31 mar (EFE).- Un estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha identificado en la constelación de Sagitario una estrella joven que podría estar más evolucionada que la protoestrella central de la región IRAS 18162−2048, una de las zonas más estudiadas de formación de estrellas masivas en la Vía Láctea.

Según ha informado este martes el IAA-CSIC en un comunicado, el descubrimiento sitúa a esta fuente, históricamente poco estudiada, como un objetivo clave para futuras observaciones con telescopios como James Webb o ALMA.

El interior de esa región alberga una protoestrella central de gran masa, responsable del "icónico" chorro protoestelar HH 80–81.

La espectacularidad y energía de este sistema han centrado la atención de la comunidad científica, lo que ha relegado a un segundo plano otras fuentes presentes en la región.

El estudio, publicado en la revista "Astronomy & Astrophysics", ha observado la región IRAS 18162−2048 en infrarrojo cercano —capaz de penetrar el polvo— y ha identificado otra fuente en la región que, aunque fue detectada en los años noventa, había pasado desapercibida por el brillo de la principal.

Al analizarla han concluido que se trata de una estrella recién nacida de tipo B2–B3: muy caliente, luminosa y relativamente masiva, aunque menos que la fuente principal de la región.

Los investigadores han detectado, además, hidrógeno molecular excitado en sus proximidades.

Esto resulta "especialmente relevante" ya que indica que la estrella, IRS7, se encuentra en una fase evolutiva más avanzada que la protoestrella principal de la región, cuya masa es superior a veinte veces la del Sol.

En conjunto, estos resultados apuntan a que la región IRAS 18162−2048 alberga una población estelar multigeneracional, con objetos en distintas etapas de evolución.

Como ha explicado Rubén Fedriani, investigador del IAA-CSIC y primer autor del trabajo, para confirmar estas conclusiones serán necesarias nuevas observaciones con telescopios como el James Webb Space Telescope, que permitirán estudiar la región con mayor detalle en distintas longitudes de onda y desvelar así la compleja estructura que permanece oculta tras el polvo. EFE

Últimas Noticias

La nueva coalición Sumar celebra un acto en Sevilla el 19 de abril en precampaña andaluza

Infobae

Argüello ve ofensivo poner los ojos solo en la reparación económica de las víctimas

Infobae

Muere el anestesista Juan Maeso, condenado por el contagio masivo de hepatitis C

Infobae

El TSJ de Murcia avala el desahucio de un militar retirado de una vivienda de Defensa en San Javier

Infobae

La jurista gallega Concepción Campos, nueva presidenta del Consejo de la Transparencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Page denuncia al de Pedro Sánchez por el incumplimiento de las sentencias del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de Page denuncia al de Pedro Sánchez por el incumplimiento de las sentencias del trasvase Tajo-Segura

Radares que más multas ponen en Andalucía: todo lo que debes saber si vas a viajar allí esta Semana Santa

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Conducir a 120 kilómetros por hora es tirar el dinero en la autopista: estas son las recomendaciones de los expertos para ahorrar en Semana Santa

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

ECONOMÍA

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

La compra de vivienda para especular se desploma casi a la mitad por miedo a que caiga la rentabilidad del alquiler

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP