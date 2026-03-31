Espana agencias

Condenadas las 3 administraciones por la muerte de una joven en la playa de las Catedrales

Guardar

Madrid, 31 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado al Estado, la Xunta de Galicia, el concello de Ribadeo (Lugo) y a varias aseguradoras a indemnizar con 73.200 euros a la familia de una joven de Valladolid que el 31 de marzo de 2018 murió en la playa de las Catedrales al desprenderse piedras en la cueva que visitaba.

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, adelantada por la Voz de Galicia y a la que ha tenido acceso EFE, ve responsabilidad de las tres administraciones en la muerte de esta joven, ocurrida en Semana Santa, tras días de borrasca y tras dos desprendimientos ocurridos ese día que no llevaron a cerrar el acceso, controlado por una empresa externa.

Los magistrados consideran que la víctima y su acompañante debían conocer que el lugar no era totalmente seguro, porque así se advertía en las autorizaciones de los visitantes, pero agrega que el aumento del riesgo aquel día, tras las lluvias, "debía ser también evidente para las administraciones demandadas", y sin embargo no había un plan de actuación ni de cierre total o parcial del acceso.

En estas circunstancias, "la culpa de la víctima, que accedió al lugar porque vio que otras muchas personas lo hacían, a la vista del personal encargado del control del paraje" no desplaza "totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas" a los que se condena a indemnizar por el 40 % del daño causado, dado que la indemnización reclamada por la familia ascendía a 182.194 euros.

De lo ocurrido aquel 31 de marzo, los magistrados destacan que ante los desprendimientos previos a la muerte de la joven el personal de vigilancia no adoptó ninguna medida ni reportó a sus superiores o a los agentes medioambientales, mientras que el personal de acceso priorizó dar continuidad a la entrada de personas ante la gran afluencia de visitantes.

También apuntan a que "la señalización que advertía específicamente de desprendimientos era escasa" y recuerdan que ésta se reforzó después del accidente.

Esta sentencia, que también condena a tres aseguradoras, XL Insurance Company, Mapfre y Seguros y Reaseguros, indica además que "el personal de control de accesos claramente no tenía instrucción suficiente sobre cómo actuar ni se había elaborado un plan para casos en los que el riesgo aumentara significativamente" y tampoco había presencia de policía municipal.

Los magistrados repasan la responsabilidad de las administraciones, para las que fijan distintas indemnizaciones: 29.800 euros en el caso de la Administración General del Estado, 28.700 para la Xunta de Galicia y 6.300 para Ribadeo.

Así, alude a la sentencia de otro caso -la muerte en 2016 de una mujer por un desprendimiento en una playa gaditana- para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, al que corresponden la tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre, y del ayuntamiento, encargado de mantener la limpieza, higiene y salubridad y también de vigilar que se cumplan las normas de salvamento y seguridad de las vidas humanas.

En cambio, a diferencia del otro suceso, donde se exoneró a la Junta, también consideran responsable a la Xunta de Galicia por las "peculiaridades" de este caso, en el que la administración autonómica intervino declarando la playa de las Catedrales como monumento natural y aprobando un plan de conservación para controlar la afluencia de vigilantes y evitar que se degrade el paraje, en el que se aludía también a la seguridad.

Según la Audiencia Nacional,"la administración autonómica no puede ejercer sus competencias en materia de medioambiente y no adoptar prevenciones desde el punto de vista de la seguridad pública, que es puesta en peligro por la misma razón que justifica la protección ambiental, esto es, la afluencia de visitantes en gran número a un lugar que agrava la inestabilidad del terreno".

Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional en esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación, son el último capítulo de un suceso cuya investigación penal quedó archivada al considerar un juzgado de Mondoñedo que la muerte fue "accidental".

La playa de las Catedrales, que recibe ese nombre por la similitud de las cuevas formadas por la erosión del agua marina en marea baja con los claustros de una catedral, es uno de los monumentos naturales más visitados de Galicia, junto con la catedral de Santiago de Compostela. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del martes 31 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Tres detenidos en Torrevieja por hurtos en joyerías con el método del “descuido”

Infobae

Castilla-La Mancha autoriza demandar al Gobierno por no modificar las reglas del trasvase

Infobae

Cinco coronas de flores recuerdan y piden justicia para los mineros fallecidos hace un año

Infobae

El Gobierno aprueba cerca de 800 millones para programas científicos y espaciales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

La Policía Nacional encuentra en Ceuta un compleja infraestructura subterránea para introducir toneladas de hachís en España con raíles, vagones y poleas

La Justicia murciana avala el desahucio de un militar de una vivienda que pertenece a Defensa al haber dejado el servicio activo

ECONOMÍA

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

La UE ya sugiere que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP