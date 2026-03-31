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Colombatto: "Mi intención es quedarme en Oviedo pase lo que pase"

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Oviedo, 31 mar (EFE).- El centrocampista argentino del Real Oviedo Santi Colombatto, que suma tres temporadas en la capital del Principado, aseguró que su intención es quedarse en el club azul "pase lo que pase" para el equipo carbayón.

"No es momento de hablar de futuro porque el club está en un momento complicado, pero siempre dije que quiero quedarme acá, sea donde sea me gustaría quedarme. Estoy cedido por el Grupo Pachuca, no depende de mí y habrá que esperar, pero mi familia es feliz en Oviedo", explicó el futbolista en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del segundo entrenamiento de la semana para los azules.

Quedan nueve partidos para que finalice el campeonato liguero de Primera División y el Oviedo es colista a ocho puntos de la permanencia, así que Colombatto reconoce que "la situación es muy compleja" y que solo queda "aferrarse a las pocas oportunidades que quedan".

"Entreno siempre para jugar y estar preparado, al final el míster decide y está decidiendo que Fonseca y Sibo lo están haciendo bien. Solo trabajo mucho esperando la oportunidad", desarrolló el argentino sobre sus opciones de regresar a la titularidad este domingo (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Sevilla dado que Sibo y Fonseca, su competencia en el centro del campo, se están perdiendo entrenamientos por estar con Ghana y Uruguay, respectivamente.

Cedido por el Club León desde el verano de 2023, Colombatto siempre ha sido fundamental en el Oviedo, pero en el último tercio de la temporada ha perdido protagonismo y el de Ucacha reconoce que debe "subir el rendimiento individual en las jornadas que quedan".

El Real Oviedo tiene cinco sesiones de trabajo antes de recibir el domingo al Sevilla y el club pretende que alguna de las mismas se celebre en el Carlos Tartiere y también que alguna sea a puerta abierta coincidiendo con las vacaciones escolares por la Semana Santa. EFE

pfg/gv/jpd

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