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Cinco coronas de flores recuerdan y piden justicia para los mineros fallecidos hace un año

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Villablino (León), 31 mar (EFE).- Cinco coronas de flores por Jorge, Rubén, Amadeo, Ibán y David, los mineros fallecidos en el accidente en la mina de Cerredo en Asturias, han presidido este martes el homenaje que el valle de Laciana, en León, ha organizado en el primer aniversario del suceso, en una fecha en la que las familias, entre lágrimas, han reclamado justicia.

"Este acto no es sólo de duelo, es de exigencia", han afirmado las familias en el momento del homenaje bajo el monumento dedicado a los mineros de Villablino en el que se han colocado las cinco coronas que los propios familiares han portado desde el exterior de la iglesia hasta ese punto en un pequeño desfile entre aplausos.

Unos quinientos vecinos han arropado a los familiares y a los amigos de los fallecidos en un acto que se ha celebrado a mediodía en el parque de El Minero de Villablino en el que un coro ha cerrado el minuto de silencio en honor a las víctimas con una reinterpretación del himno minero 'Santa Bárbara'.

En la canción han introducido la estrofa 'en la mina de Cerredo murieron muchos mineros' en sustitución de la letra original.

"Desde Laciana alzamos la voz para pedir justicia. Las familias merecen la verdad y que se asuman responsabilidades. No permitiremos que el olvido silencie lo ocurrido", han señalado los familiares en medio del dolor.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha recordado a los fallecidos y también a los heridos que tienen "todo el derecho del mundo a pedir justicia y dignidad".

"La familia minera se ha caracterizado por estar siempre al lado de los suyos y creíamos que era importante que se supiera que sigue viva, que les recordamos, que estamos con las familias", ha apostillado.

El 31 de marzo de 2025 cinco mineros perdieron la vida y cuatro resultaron heridos de gravedad en una explosión de grisú registrada en la mina Cerredo, en Degaña (Asturias).

Todas las víctimas mortales -Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé, Ibán Radio y David Álvarez- tenían entre 32 y 54 años y eran vecinos de ambas comarcas leonesas, al igual que tres de los cuatro heridos en la explosión, mientras que el cuarto era vecino de Degaña (Asturias). EFE

(foto) (vídeo)

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