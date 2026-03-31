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Argüello ve ofensivo poner los ojos solo en la reparación económica de las víctimas

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Madrid, 31 mar (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha justificado este martes que el protocolo para la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno de la iglesia no contemple baremos de indemnización ni cifras: "Poner solo los ojos en la reparación económica parece algo ofensivo".

En una entrevista en la COPE, Argüello ha precisado que el tema económico "tiene que estar y estará" en el protocolo, firmado este lunes entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, y ha recordado al Ministerio de Hacienda el compromiso de regular las exenciones tributarias a quienes reciban las compensaciones.

Argüello también se ha referido al viaje del papa a España en el mes de junio y ha asegurado que el programa definitivo se conocerá "de manera inmediata".

El presidente de la CEE ha comentado que están pendientes de conocerlo para abrir las inscripciones en determinados ámbitos: "Estamos a la espera de que la Santa Sede dé a conocer el programa detallado, esperamos que el visto bueno se produzca cuanto antes".

No obstante, ha dicho que las "grandes líneas del programa" con la presencia del papa en Madrid, los viajes a Barcelona y Canarias está ya establecida, "igual que los acontecimientos centrales".EFE

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