Aficionados del Tottenham se posicionan contra De Zerbi por su apoyo a Greenwood

Londres, 31 mar (EFE).- Varios grupos de aficionados del Tottenham Hotspur, incluyendo los más importantes, se han posicionado contra el fichaje de Roberto de Zerbi como técnico para las cinco próximas temporadas por sus comentarios defendiendo a Mason Greenwood, con el que coincidió en el Olympique de Marsella.

Greenwood fue detenido y acusado de agredir e intentar violar a su pareja en 2021, cuando era jugador del Manchester United. Tras varios meses apartado del club mancuniano, los cargos contra él se retiraron y volvió a jugar al fútbol, primero en el Getafe y luego en el Marsella, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Al ser preguntado por el asunto cuando era técnico del Marsella, De Zerbi dijo que no quería meterse en la vida privada de nadie y que a él Greenwood le parecía "un buen chico que había pagado caro lo que había pasado".

"Cuando le veo, me da pena lo que le ha pasado en la vida, porque creo que la persona que he conocido es muy diferente a la que han descrito, especialmente en Inglaterra".

En un comunicado, el grupo principal de aficionados del Tottenham, Tottenham Hotspur Supporters Trust, ha reconocido la difícil situación que atraviesa el equipo y el limitado número de entrenadores disponibles, pero ha recordado el compromiso que tiene el club contra la violencia contra las mujeres.

"Los comentarios de De Zerbi contra fueron innecesarios, de mal juicio y muy ofensivos contra un importante número de aficionados que, sin duda, y habrán dejado alarmadas a muchas víctimas de violencia de género. Creemos que este tipo de acciones van a crear división entre los aficionados en un momento en el que tenemos que estar juntos para apoyar al equipo", dijo este grupo.

El grupo exige a De Zerbi y al club que reafirmen los valores del club y piden que se realice un apoyo visible y real a asociaciones que combatan la violencia contra las mujeres.

En 2021 y tras el despido de José Mourinho, el club vivió una situación similar cuando se rumoreó que estaban interesados en Gennaro Gattuso, que había hecho comentarios ofensivos contra las mujeres en el fútbol y contra el matrimonio del sexo. EFE