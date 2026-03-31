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0-0. Trámite sin conclusiones en un campo pésimo; Sorloth se va con un golpe en la cabeza

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El choque preparatorio entre Noruega y Suiza, dos selecciones que estarán en la próxima fase final del Mundial 2026 de fútbol, no tuvo goles y apenas dejó conclusiones, en un duelo disputado en el estadio Ullevaal de Oslo sobre un terreno en pésimas condiciones del que Alexander Sortloth se retiró con sangre por un golpe en su cabeza.

El jugador del Atlético Madrid dejó el campo en el minuto 70, sustituido por Felix Myhre, después de sufrir un impacto en un balón aéreo en una de las ocasiones más claras del encuentro.

El mal estado del césped marcó un encuentro sin claras oportunidades de gol a pesar de la presencia en el conjunto escandinavo de Erling Haaland y Alexander Sorloth. Las precauciones en ambos equipos llevaron a un partido intrascendente el compromiso, el segundo preparatorio en este tramo.

De hecho, Haaland se marchó sin anotar con la selección por primera vez en dos años después de once partidos seguidos con gol.

Noruega y Suiza afrontaron este duelo después de perder el viernes. El cuadro de Stale Solbakken cayó contra Países Bajos (2-1) mientras el helvético de Murat Yakin fue superado por Alemania (4-3).

El duelo, en el que debutaron con su selección los noruegos Andreas Schjelderup, del Benfica, y Odin Bjortuft, del Bodo Glimt, que jugaron el último cuarto de hora, contó con Ruben Vargas, del Sevilla, entre los titulares del equipo suizo, que en la segunda parte contó con la aportación de Eray Comert, del Valencia y Djibril Sow, del Sevilla. Sin minutos quedó Ricardo Rodriguez, del Betis.

Ambas selecciones estarán en el Mundial. Noruega forma parte del Grupo I con Francia, Senegal y Bolivia o Irak y Suiza en el Grupo B con Canadá, Catar y Bosnia o Italia. EFE

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