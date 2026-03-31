0-0. España se queda sin premio en el debut de Joan García y Barrenetxea

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 31 mar (EFE).- España se quedó sin premio este martes en el RCDE Stadium ante Egipto (0-0), en un partido amistoso en el que el combinado entrenado por Luis de la Fuente mejoró tras el descanso e hizo méritos para marcar.

Tras una primera mitad sin fluidez y en la que hasta pudo encajar un gol en un remate aislado de Omar Marmoush al palo, la Roja mejoró con los cambios de De la Fuente, dominó el segundo acto y generó numerosas ocasiones de gol. La más clara, un remate de falta directa de Grimaldo al larguero.

Egipto terminó con un jugador menos por la expulsión de Fathy en el minuto 85 por doble amarilla, en un partido que supuso el debut de Barrenetxea y Joan García con la selección española absoluta. EFE